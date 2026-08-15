Como se precaver contra golpes virtuais

Com o avanço da tecnologia e o uso cada vez maior de celulares, redes sociais e aplicativos bancários, os golpes virtuais têm se tornado cada vez mais frequentes. Criminosos utilizam diferentes estratégias para enganar as vítimas, causando prejuízos financeiros e emocionais.

Entre os golpes mais comuns, destaca-se o golpe da OLX e de sites de compra e venda. Nessa modalidade, o criminoso se passa por comprador ou intermediário, solicita que o vendedor não informe o valor real do produto e induz uma terceira pessoa ao erro, resultando em prejuízo para ambas as partes. Por isso, nunca aceite intermediários e sempre negocie diretamente com o comprador ou vendedor.

Outro golpe frequente é o da venda de veículos, principalmente carros e motocicletas. Os criminosos anunciam veículos com preços muito abaixo do mercado ou se passam por intermediários da negociação. A vítima realiza transferências ou pagamentos antecipados e, posteriormente, descobre que o veículo não existe ou que o verdadeiro proprietário desconhecia a negociação.

Também é bastante comum o golpe do falso sequestro. Nesse caso, os criminosos entram em contato por telefone, geralmente em tom de desespero, afirmando que um familiar foi sequestrado e exigem dinheiro imediato. É importante manter a calma, tentar contato direto com o suposto familiar e jamais realizar pagamentos sem confirmar a informação.

Além desses, a população deve permanecer atenta a mensagens que pedem dados pessoais, códigos enviados por SMS, links suspeitos e pedidos urgentes de dinheiro via aplicativos de mensagens.

Para se proteger, recomenda-se:

• Desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do valor de mercado;

• Nunca realizar pagamentos antecipados sem confirmação;

• Não compartilhar senhas, códigos ou dados pessoais;

• Evitar clicar em links desconhecidos;

• Confirmar informações por ligação ou contato pessoal;

• Utilizar senhas fortes, biometria e autenticação em duas etapas.

Em caso de suspeita ou de ter sido vítima de golpe, a orientação é procurar imediatamente a Polícia, registrar boletim de ocorrência e comunicar o banco ou instituição financeira para bloqueio das operações.

A prevenção começa com a informação. Atenção, cautela e desconfiança são as principais armas contra os golpes virtuais.