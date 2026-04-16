Comércio exterior em Rio Preto

O comércio exterior na região de Rio Preto vem ganhando cada vez mais relevância no cenário econômico paulista. A cidade e seu entorno têm se consolidado como um polo dinâmico, com empresas que ampliam sua presença internacional e buscam novos mercados de forma consistente.

Esse movimento reflete não apenas a força produtiva regional, mas também a capacidade de adaptação das empresas diante de um ambiente global cada vez mais competitivo. Exportar e importar deixaram de ser apenas oportunidades pontuais e passaram a integrar a estratégia de crescimento de muitas organizações da região.

No entanto, à medida que o comércio exterior avança, cresce também o nível de complexidade das operações. Regulamentações mais rigorosas, exigências documentais detalhadas e a necessidade de conformidade com normas internacionais tornam o processo mais técnico e sensível a erros. É nesse cenário que o despachante aduaneiro assume um papel essencial.

Mais do que atuar na liberação de mercadorias, esse profissional é responsável por estruturar e dar segurança a toda a operação. Cabe a ele garantir o correto enquadramento fiscal dos produtos, a adequação às exigências legais, a gestão documental e a interlocução com os diversos órgãos envolvidos no processo.

Para as empresas de Rio Preto, isso se traduz em ganhos concretos: operações mais ágeis, redução de riscos, maior previsibilidade e, sobretudo, competitividade no mercado internacional. Em um ambiente onde prazos e custos são decisivos, a eficiência operacional deixa de ser diferencial e passa a ser requisito básico.

Com a modernização dos processos aduaneiros e a digitalização das operações, o nível de exigência técnica aumentou significativamente. Hoje, qualquer falha pode gerar impactos relevantes, desde atrasos logísticos até custos adicionais e questionamentos fiscais.

Diante disso, o despachante aduaneiro se consolida como um parceiro estratégico, capaz de orientar decisões e contribuir diretamente para o desempenho das empresas no comércio exterior.

A ADAB (Associação dos Despachantes Aduaneiros do Brasil) reforça que o crescimento da região precisa vir acompanhado de profissionalização, qualificação e uso inteligente de tecnologia. O desenvolvimento sustentável do comércio internacional passa, necessariamente, por operações seguras, bem estruturadas e conduzidas por profissionais preparados.

Rio Preto já demonstra seu potencial no cenário global. O desafio agora é transformar esse avanço em eficiência contínua e isso depende, em grande medida, da valorização de quem atua nos bastidores garantindo que cada operação aconteça com precisão e segurança.

Márcio Marcassa Junior

Despachante aduaneiro da Rio Por e vice-presidente da ADAB.