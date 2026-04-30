A guerra no Oriente Médio provocou uma crise severa no setor aéreo, com o preço do querosene de aviação disparando após a alta do petróleo, levando companhias a cortar milhares de voos, enquanto perdurar a situação vigente em todo o país.

Companhias aéreas internacionais começaram a cortar voos e rotas para economizar querosene diante de um quadro insustentável com a guerra no Irã, espalhando seus efeitos pelo mundo.

Recentemente, a Petrobras anunciou um aumento de 56% no preço do querosene de aviação. Desde o início, o aumento do combustível tem sido constante e o índice poderá alcançar o patamar de 64%, o que irá dificultar o desempenho dos voos aéreos em todo o mundo.

Vale a pena ressaltar o conflito entre Irã e Estados Unidos nos preços do combustível dos aviões, um fato que ocorre porque o país do Oriente Médio detém o controle do Estreito de Hormuz, uma área entre o Golfo de Amã e o Golfo do Pérsico. Por ele, passa cerca de um quinto de todo o petróleo consumido no mundo, segundo a Agência Internacional de Energia. Isso acontece porque o Estreito de Hormuz é a única saída marítima de petróleo para grandes exportadores como Arábia Saudita, Iraque e o próprio Irã.

Com os conflitos, os riscos em torno dos transportes se tornam um dos obstáculos, além do aumento das tarifas aéreas e taxas devido à guerra no Irã, muitas das quais dependem da importação de combustível de aviação. Agora, enfrentam uma possível escassez, aumentando as chances de cancelamento de voos e cortes na programação.

Os Estados Unidos, entretanto, não correm o risco imediato de ficar sem combustível de aviação, mas a escassez global está elevando os preços do combustível para as companhias aéreas norte-americanas. Elas estão reduzindo as passagens aéreas acessíveis e os voos menos lucrativos, uma medida que provavelmente aumentará os preços das passagens aéreas para os viajantes norte-americanos, principalmente nos meses de verão.

Alessio Canonice, Ibirá

CPI

Sobre a notícia "Base do prefeito garante assinaturas para instalação da CPI de Casa Branca", uma ação positiva dos demais vereadores, que entraram no coro. A cidade precisa disso, transparência e trabalho para o povo.

Guilherme Caldeira, via Instagram