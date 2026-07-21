Combater a informalidade é fortalecer o mercado imobiliário

O mercado imobiliário brasileiro vive um momento de amadurecimento. Nos últimos anos, observamos crescimento consistente, aumento da profissionalização dos empreendimentos, evolução das normas urbanísticas e maior acesso às informações por parte dos consumidores. No entanto, um desafio ainda exige atenção permanente de todo o setor: a informalidade.

Ela se manifesta de diferentes formas. Está presente na comercialização de imóveis sem a devida regularização, na atuação de profissionais sem habilitação, na ausência de contratos adequados, em loteamentos irregulares e em negociações que acontecem à margem das boas práticas do mercado. Em todos esses casos, os prejuízos não atingem só empresas ou profissionais. O maior prejudicado é o próprio comprador.

A compra de um imóvel costuma representar o maior investimento da vida de uma família. Quando essa negociação ocorre na informalidade, o patrimônio, a segurança jurídica e o futuro do comprador ficam em risco. A informalidade compromete a segurança jurídica das negociações, aumenta o risco de litígios, reduz a arrecadação pública, afasta investimentos e dificulta o planejamento urbano das cidades.

Nesse cenário, a informação passa a ser uma das principais ferramentas de transformação.

O Secovi-SP tem investido continuamente na produção e disseminação de conhecimento para fortalecer o mercado imobiliário paulista. Ao longo do ano, promovemos encontros técnicos, debates, seminários e eventos que aproximam empresários, profissionais, especialistas e gestores públicos para discutir os principais desafios e tendências do setor. Oferecemos também uma série de cursos na UniSecovi, com preços bem acessíveis.

Além disso, disponibilizamos pesquisas trimestrais com indicadores econômicos e imobiliários que oferecem uma leitura precisa do comportamento do mercado. Esses levantamentos permitem acompanhar a evolução das vendas, dos lançamentos, da oferta, da velocidade de comercialização e de diversos outros indicadores que servem de referência para investidores, empreendedores e gestores.

Um mercado que toma decisões com base em dados é um mercado menos vulnerável à informalidade. A informação reduz incertezas, melhora o planejamento dos investimentos e estimula práticas cada vez mais profissionais.

O Secovi-SP seguirá atuando nesse propósito, promovendo conhecimento, produzindo inteligência de mercado e incentivando o diálogo entre os diferentes agentes do setor. É por meio desse compromisso coletivo que construiremos um ambiente de negócios mais sólido, competitivo e preparado para sustentar o crescimento do mercado imobiliário nos próximos anos.

Thiago Ribeiro

Diretor-regional do Secovi-SP em São José do Rio Preto