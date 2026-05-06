O que está acontecendo com as salas de cinema de Rio Preto? Acompanho a programação de cinema da cidade por este jornal e o que tem me deixado incomodada é a quantidade de horários dos filmes dublados e legendados.

Enquanto os filmes legendados têm horários restritos - uma ou duas opções com horários não muito atrativos - 12:15 / 21:30 / 21:45 - os dublados predominam na programação. O que está acontecendo?

Minha preferência é assistir filmes legendados, com as vozes originais dos atores. Não gosto e não assisto filme dublado, a não ser os infantis/desenhos. Por que isso?

Na busca pela resposta, me apresentaram duas explicações, que não me convenceram: a primeira diz respeito à valorização dos dubladores nacionais, e a segunda é sobre a juventude que não consegue acompanhar filmes legendados. Será isso mesmo? Ler legendas de filmes é difícil para a nova geração? Como assistir o filme Michael..... dublado?

Célia Maria Gomes de Lima, Rio Preto

Saúde-1

Sobre a reportagem "Governo do Coronel rompe contrato com Casa Branca e Bottas sai de licença", e a população esperançosa com os exames prometidos ficará como? Uma boa gestão é feita pensando em todas as possibilidades. Há uma nova contratação pensando em atender à demanda que, segundo eles, vem de gestão anterior? Por que o licenciamento do secretário? Por que o rompimento "do nada" se, segundo o secretário na sessão realizada na Câmara, estava "tudo certo"?

Guilherme Caldeira, via Facebook

Saúde-2

Só uma dúvida de um afegão médio na fila do pão aqui: os R$ 4,7 milhões que foram adiantados irão voltar pro caixa da nossa cidade? A Santa Casa de lá está com bloqueios judiciais e demandas na Justiça. Será que ninguém viu que isso daí está tudo errado desde o começo?

Wesley Cabral, via Instagram