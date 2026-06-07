Caso Master

Em 02/2019, o Banco Central (ainda sob o comando da antiga diretoria e, por unanimidade) se posicionou contra a compra do Banco Máxima (futuro Banco Master) por incapacidade financeira de seu adquirente, Daniel Vorcaro. No entanto, 8 meses depois, após a nomeação do novo presidente do BC pelo desgoverno Bolsonaro, (milagrosamente) Vorcaro passa a ter a tal capacidade financeira e é autorizado a ser banqueiro.

A partir de então, todos sabemos o que aconteceu, onde dezenas de governos estaduais e municipais passaram a (investir?) dinheiro público no tal banco, inclusive de fundos de pensão, cuja soma ultrapassou R$ 12 bilhões. Somente de fundos de pensão, investiram cerca de R$ 4,5 bilhões, sendo a Rioprevidência do governador Cláudio Castro, o campeão, com aproximadamente R$ 3 bilhões, e a Amprev, ligada ao governo do Amapá, com R$ 400 milhões, o vice-campeão.

Em 2024, através da Proposta de Emenda à PEC nº 65/2023 do senador Ciro Nogueira, ministro chefe da Casa Civil durante o desgoverno Bolsonaro, pretendiam reajustar o FGC de R$ 250 mil para R$ 1 milhão que, para quem tem 1 neurônio, fica evidente a quem queriam beneficiar. Ainda assim, para tentar salvar os políticos envolvidos, o BRB do DF governado por Ibaneis Rocha, tentou adquirir o Banco Master que (felizmente) teve a operação vetada pelo Banco Central.

Vejam que, curiosamente, todos os governos estaduais e municipais (investidores?) possuem cordão umbilical ligado ao bolsonarismo, tanto que agora veio à tona que o referido senador receberia uma mesada mensal de R$ 500 mil para favorecer o grupo Master.

Não bastasse tudo isso, agora vimos um candidato a presidente do bordão: “deus” Pátria e Família, chamando um criminoso de irmão, dizendo que estarão sempre juntos e pedindo parte desse dinheiro roubado (supostamente) para um filme que já nasceu em meio ao lixo da história. Mas, pior que tudo isso, é sabermos que nada disso mudará os conceitos dos desprovidos de Moral e Bons Costumes, pois, enquanto gente de caráter muda de opinião quando encontra fatos, gente sem caráter muda os fatos para defender sua opinião.

José Luis Catelam, Rio Preto

Luto

Sobre a notícia "Morre Sílvio de Melo, advogado e professor de direito de Rio Preto", um mestre brilhante, homem honrado e exemplar! Descansa em Deus! Abraços às filhas e a todos os familiares!

Lucila Papacosta Conte, via Instagram