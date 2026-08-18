Campanha sobe ao altar durante missa e causa ciumeira entre candidatos católicos
Na largada da corrida eleitoral, padre Ernesto faz campanha explícita Campetti em missa e provoca reação da Arquidiocese de Rio Preto
A campanha eleitoral começou oficialmente no domingo, 16, e já provocou melindres dentro da Igreja Católica, em Rio Preto, expondo uma certa “rebeldia” por parte de párocos politicamente engajados em relação às “orientações” superiores, no caso do arcebispo dom Antonio Vilar.
Numa das missas do domingo, já com autorização para pedir votos para seus escolhidos sem disfarces, o padre Ernesto Rosa, da paróquia Nossa Senhora do Brasil, foi direto ao ponto e entregou o serviço completo.
O religioso chamou o postulante a deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos) com a mulher e os dois filhos ao altar, elencou as qualidades do político, falou da empreitada dele a uma cadeira na Alesp, citou que se trata de um nome próximo ao governador de São Paulo e ainda puxou uma Ave Maria junto aos fiéis para que o candidato tenha sucesso nas urnas em outubro.
Ex-prefeito de Américo de Campos e irmão do padre-prefeito Osvaldo Rosa, de Catanduva, o pároco da Igreja Nossa Senhora do Brasil tem DNA de político e traquejo no jogo eleitoral: em meio à sua fala, ele comunicou aos fiéis, por exemplo, que o candidato ali no altar estava custeando uma obra de paisagismo no entorno da paróquia de cerca de R$ 115 mil.
Nem precisa dizer que a iniciativa, que se deu de forma intensa nas eleições municipais de 2024, provocou uma leva de protestos por parte de outros candidatos e também de paroquianos.
Acontece que padre Ernesto ignorou ostensivamente um documento da Arquidiocese de Rio Preto do último dia 24 de julho, assinado pelo arcebispo metropolitano, dom Antonio Vilar, com orientações a padres, comunidades, pastorais, movimentos e grupos a “promoverem encontros de reflexão e oração sobre o processo eleitoral”.
O documento afirma ainda “que a Igreja não está ligada a nenhum sistema político, partido ou candidatura, mas defende a participação responsável dos cidadãos, com consciência crítica guiada pelo Evangelho”. “A política”, segundo a mensagem, “deve ser entendida como instrumento de busca do bem comum, enquanto as diferenças de pensamento devem abrir espaço para o diálogo e o espírito democrático”.
Ao ter conhecimento da postura de padre Ernesto a Campetti durante a missa de domingo, dom Antonio Vilar afirmou, por meio da assessoria de imprensa da Arquidiocese, que “acerca da acolhida destacada em vídeo, ela não será mais realizada”.
Ainda segundo a manifestação, a Igreja Católica quer que os candidatos tenham vez e voz, mas dentro de grupos reflexivos, com base nos pontos elencados em uma cartilha lançada pela CNBB para subsidiar os debates em torno das eleições deste ano.
NOTAS
PROTESTO 1
A Associação dos Amigos dos Mananciais (AAMA) faz na manhã desta terça-feira, 18, o que batizou de “ato ecológico” em frente à unidade da CETESB em Rio Preto, no Jardim São Marcos. A manifestação tem por objetivo pressionar o órgão a não autorizar o corte de 943 árvores previsto no projeto de revitalização da avenida Murchid Homsi, elaborado pela Prefeitura de Rio Preto.
PROTESTO 2
O município protocolou na semana passada o pedido junto à CETESB para a supressão das árvores, de um total de 1.323 existentes no trecho que será alvo de obras de drenagem e construção de um parque linear, entre outras intervenções. No final de semana, o prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), ocupou as redes sociais pessoalmente para defender as obras, reforçando que haverá uma compensação pelas árvores derrubadas.
PROTESTO 3
Paulo César de Jesus, diretor administrativo da AAMA, rebate o discurso da compensação ambiental. Ele lembra que, desde 1994, o município vem acumulando um passivo ambiental, que cresceu ainda mais com as obras de duplicação da BR-153 e a terceira faixa da Washington Luís. Além da pressão pela não autorização dos cortes, a entidade também solicitou, por meio de documento à CETESB, acesso ao projeto protocolado pelo Executivo. Além dos integrantes da AAMA, participam ainda da mobilização ativistas do movimento Rio Preto Mais Verde e moradores do entorno da avenida.
ESTREANDO
O prefeito de Rio Preto, Coronel Fábio Candido (PL), realizou na noite de ontem (segunda-feira, 17) sua primeira agenda oficial como cabo eleitoral de luxo nas eleições deste ano. No caso, a inauguração da Casa Bolsonaro, nome dado ao comitê de campanha do deputado federal e candidato à reeleição Paulo Bilynskyj (PL), em dobrada com Danila Azevedo, expoente do bolsonarismo raiz local e candidata a deputada estadual.
CICERONE
Por falar em cabo eleitoral de luxo, o vereador Renato Pupo (Avante) fez valer no final de semana o seu papel de padrinho da dobrada extraoficial formada por Merabe Muniz (Avante) e Danilo Campetti (Republicanos). Ora com um, ora com outro, ora com os dois juntos, o parlamentar ciceroneou os escolhidos por uma série de atividades e eventos com alta circulação de eleitores.
JUNTINHOS 1
Se alguém tinha dúvidas sobre como seria a relação entre o ex-prefeito Edinho Araújo (PRD) e o deputado estadual Itamar Borges (MDB) nas eleições deste ano, agora em partidos diferentes, já não tem mais. Candidatos, respectivamente à cadeira na Câmara Federal e à reeleição à Alesp, ambos decidiram protagonizar um revival nas eleições deste ano. Um casamento, vale dizer, não necessariamente monogâmico, mas de conveniência.
JUNTINHOS 2
O fato é que, nas primeiras imagens de campanha oficial, ambos surgiram “grudadinhos” em agenda no Monte Líbano, em outdoors, em postagens nas redes sociais e nas indefectíveis bandeiras balançadas por cabos eleitorais em vários pontos da cidade. É o amor entre políticos, mais pragmático que nunca.
ORÇAMENTO
A Câmara de Rio Preto vai debater na próxima quinta-feira, 20, às 18h30, a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. A audiência pública tem por objetivo também receber sugestões da população, segundo publicação no diário oficial do município. O cidadão também pode enviar propostas para destinação de recursos por meio de formulário eletrônico até o dia 23 de agosto.
E rolou a festa...
Como previsto, a balada política iniciada na manhã desta segunda-feira, 17, e que se alongou tarde afora em uma chácara de Cedral, sob a batuta do empresário Suélio Ribeiro, teve casa cheia (de prefeitos, vereadores e respectivos “assessores”), comilança, show de sertanejos, palestra de um ex-jogador de futebol e uma penca de candidatos para vender o próprio peixe. Passaram por lá, entre outros, os postulantes a cadeira na Alesp Itamar Borges (MDB), que tenta a reeleição, Danilo Campetti (Republicanos), Eduardo Tedeschi (PL), Bruno Moura (PL), Fernando Cunha (PSD), ex-prefeito de Olímpia, e Flávia Resende (PRD). Entre os que trafegam na via a deputado federal, marcaram presença o deputado federal e candidato à reeleição Luiz Carlos Motta (PL) e o ex-secretário estadual de Turismo e candidato a deputado federal Roberto Lucena (Republicanos). Oficialmente, o evento tinha por objetivo promover o projeto Governo 360, desenvolvido pelo prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cézar (Republicanos). André do Prado, candidato ao Senado pelo PL, não deu as caras. Questionado sobre quem bancou o evento, Suélio disse que foi um mimo do prefeito de Parnaíba.