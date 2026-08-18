Campanha sobe ao altar durante missa e causa ciumeira entre candidatos católicos

A campanha eleitoral começou oficialmente no domingo, 16, e já provocou melindres dentro da Igreja Católica, em Rio Preto, expondo uma certa “rebeldia” por parte de párocos politicamente engajados em relação às “orientações” superiores, no caso do arcebispo dom Antonio Vilar.

Numa das missas do domingo, já com autorização para pedir votos para seus escolhidos sem disfarces, o padre Ernesto Rosa, da paróquia Nossa Senhora do Brasil, foi direto ao ponto e entregou o serviço completo.

O religioso chamou o postulante a deputado estadual Danilo Campetti (Republicanos) com a mulher e os dois filhos ao altar, elencou as qualidades do político, falou da empreitada dele a uma cadeira na Alesp, citou que se trata de um nome próximo ao governador de São Paulo e ainda puxou uma Ave Maria junto aos fiéis para que o candidato tenha sucesso nas urnas em outubro.

Ex-prefeito de Américo de Campos e irmão do padre-prefeito Osvaldo Rosa, de Catanduva, o pároco da Igreja Nossa Senhora do Brasil tem DNA de político e traquejo no jogo eleitoral: em meio à sua fala, ele comunicou aos fiéis, por exemplo, que o candidato ali no altar estava custeando uma obra de paisagismo no entorno da paróquia de cerca de R$ 115 mil.

Nem precisa dizer que a iniciativa, que se deu de forma intensa nas eleições municipais de 2024, provocou uma leva de protestos por parte de outros candidatos e também de paroquianos.

Acontece que padre Ernesto ignorou ostensivamente um documento da Arquidiocese de Rio Preto do último dia 24 de julho, assinado pelo arcebispo metropolitano, dom Antonio Vilar, com orientações a padres, comunidades, pastorais, movimentos e grupos a “promoverem encontros de reflexão e oração sobre o processo eleitoral”.

O documento afirma ainda “que a Igreja não está ligada a nenhum sistema político, partido ou candidatura, mas defende a participação responsável dos cidadãos, com consciência crítica guiada pelo Evangelho”. “A política”, segundo a mensagem, “deve ser entendida como instrumento de busca do bem comum, enquanto as diferenças de pensamento devem abrir espaço para o diálogo e o espírito democrático”.

Ao ter conhecimento da postura de padre Ernesto a Campetti durante a missa de domingo, dom Antonio Vilar afirmou, por meio da assessoria de imprensa da Arquidiocese, que “acerca da acolhida destacada em vídeo, ela não será mais realizada”.

Ainda segundo a manifestação, a Igreja Católica quer que os candidatos tenham vez e voz, mas dentro de grupos reflexivos, com base nos pontos elencados em uma cartilha lançada pela CNBB para subsidiar os debates em torno das eleições deste ano.