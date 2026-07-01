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ESPAÇO DO LEITOR

Buracos

por Da Redação
Publicado em 01/07/2026 às 00:11
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Espaço do Leitor (Reprodução)
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Gostaria de começar esse texto com um palavrão para mostrar minha indignação com as autoridades públicas. Até quando nós, pessoas de bem e honestas, vamos aceitar pagar impostos sem termos nada, absolutamente nada em troca?

Governo federal bate recorde atrás de recorde na arrecadação de impostos, mas nada é refletido na saúde, na educação, na segurança, na habitação, na infraestrutura ou no transporte. Gasta-se apenas em projetos populistas para “comprar” votos.

Pagamos IPVA, pedágio e zona azul para andarmos em ruas e estradas cheias de crateras, que são a alegria dos borracheiros e dos vendedores de pneus. Até quando vamos aceitar pagar impostos cada vez mais elevados sem ter uma contrapartida, enquanto convivemos com casos de corrupção envolvendo milhões e bilhões, principalmente na esfera federal, que deveria dar o exemplo para os estados e municípios?

O Brasil está falindo, basta ver o número de famílias endividadas, o número de empresas fechadas ou em recuperação judicial, o número de empresas que estão migrando para o Paraguai, a quantidade de comércios fechados e a quantidade de imóveis para alugar. Enquanto isso, o brasileiro está preocupado com a Copa do Mundo.

Se nada mudar, seremos sempre o país do futuro, o que já se ouvia há 50 anos. Acorda, Brasil!

Miguel Freddi, Rio Preto

Música

Sobre a notícia "Prodígio rio-pretense vai cursar música na Europa", parabéns! O povo tem mania de achar que músico não é profissão! Exige estudo e dedicação como qualquer outra profissão, e nunca aprendemos tudo ainda! Ele é um gênio, e escolheu o que seu coração mandou! Nada melhor do que trabalhar com aquilo que amamos! Voa, garoto!

Rosieli Martins, via Instagram