Bruno Moura mira ‘noia’ e morador de rua, mas bala atinge governo do Coronel
Vereador alardeou nas redes que Assaí da região central vai fechar por causa de 'vizinhos'; grupo atacadista nega informação
Vereador e candidato a deputado estadual, Bruno Moura levantou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 29, um poeirão no mínimo desconfortável para o governo do Coronel Fábio Candido, de quem ele é correligionário no PL e aliado na Câmara.
Segundo o parlamentar, o supermercado Assaí pode parar de operar sua unidade instalada na região central de Rio Preto, onde figurou por décadas a antiga sede do Clube Palestra. O motivo, segundo o parlamentar, é “noia colocando medo nos consumidores”.
“Supermercado gera emprego e distribui renda, mas, sem cliente comprando, não consegue parar em pé. Nesse local aqui já era para estar funcionando um minishopping. Mas, com o tanto de noia, dando aqui, os empresários desistiam de investir. Esse bando de noia na rua é culpa do Judiciário fraco e de político que passa pano para esses vagabundos”, esbravejou Moura.
E o vereador-candidato continua no discurso que costuma agradar a audiência. “Noia não é vítima. A maioria que está na rua já desgraçou toda a família. É um filho que já agrediu a mãe. É um marido que já espancou a esposa por causa da pedra. Estando vereador, aprovamos projeto para internar viciado a força. Fiz a lei para mandar viciado que não quer nada com Rio Preto de volta pra sua cidade de origem.”
“Para quem quer ajuda tem, mas para quem quer a rua, droga, bagunça, a minha tolerância é zero. Agora me diz uma coisa, o que mais eu posso contribuir nessa questão?”, pergunta o fortão no vídeo. E segue: “Porque eu não aguento mais ver comércio fechando as portas e pessoas com medo de circular na rua, porque o noia bota terror na população”.
Na conclusão da performance, um aviso: “Vou continuar indo para cima disso. E pra turminha que acha que noia é vítima da sociedade, que leve pra sua casa. Vamos pra cima e ajuda a gente”.
Claro que a indignação do vereador tem como alvo políticos, lideranças e entidades que agem movidas por ideias da esquerda. Mas o tiro não deixa de acertar o governo coronelista, que ainda patina na questão dos moradores de rua.
A promessa inicial de tirar o Centro Pop da região central, ao lado do Assaí, não avançou. Diante de um problema complexo, ficou onde estava. Os moradores em situação de rua, diferentemente do que sugere discurso de campanha, não desaparece dos olhares assustados e irritados dos cidadãos num passe de mágica. Daí que, leitura geral no entorno do prefeito, errou a mira.
Quanto ao suposto fechamento da unidade do Assaí alardeado pelo vereador, a assessoria de imprensa da rede atacadista afirmou que "a informação não procede". "As lojas seguirão funcionando normalmente", diz o texto. Ou seja, narrativa eleitoral do parlamentar.
Notas
MATO GROSSO...
Velha de guerra no universo sertanejo, a dupla Mato Grosso e Mathias, a considerar a evolução dos cachês no último ano, está em franca ascensão. Veja só os números: eles se apresentaram na festa junina do Clube Monte Líbano em 2025 por R$ 263 mil parcelados. Um ano depois, os sertanejos estão sendo contratados pela Prefeitura de Rio Preto por R$ 475 mil para divertir o público da Expo 2026.
...& MATHIAS
Outro exemplo: a Prefeitura de Ilcinea (MG) pagou um ano atrás R$ 280 mil por um show com os veteranos do palco. Já a Prefeitura de Nova Lima (MG) bancou a dupla para a Festa do Cavalo de 2026 ao custo de R$ 480 mil. Isso, sim, é valorização da marca, né?
FIM DE FÉRIAS
Ainda perdura o mistério sobre o destino do Coronel Fábio Candido (PL) nos dois dias de férias – terça-feira, 28, e quarta-feira, 29 –, que, tiradas às pressas, pegaram até mesmo os integrantes de seu núcleo duro de surpresa. De todo jeito, a informação oficial é de que nesta quinta-feira, 30, quem quiser achar o prefeito de Rio Preto é só procurá-lo em seu Gabinete no oitavo andar da Prefeitura. Pelo menos é o que garante o pessoal…
DE MOLHO
O vereador Pedro Roberto (Republicanos) está de molho desde o último dia 21 de julho, quando se submeteu a uma cirurgia para colocação de prótese no quadril direito. O doloroso e lento processo de recuperação deverá impedir que ele participe presencialmente das sessões da Câmara pelo menos até o dia 13 de agosto, quando serão retirados os pontos da incisão. Até lá, ele vai apelar à participação dos trabalhos de forma online.
CPI
Por falar na Câmara de Rio Preto, com o fim do recesso parlamentar e o retorno às sessões e demais atividades na próxima semana, a CPI da Casa Branca também se prepara para dar prosseguimento às oitivas. Segundo o presidente do Colegiado, o vereador Renato Pupo (Avante), uma das primeiras providências é reconvocar o provedor da Santa Casa, William Lemes, e a funcionária do hospital Fabiana Chagas. Ambos ignoraram convocação feita pelo colegiado pouco antes de os trabalhos serem suspensos devido ao recesso.
COTAS...
O Conselho Municipal de Políticas Culturais (CMPC) de Rio Preto aprovou durante reunião extraordinária ocorrida na quarta-feira, 29, o cumprimento de cota para pessoas trans, além da ampliação da cota para pessoas com deficiência nos editais da Secretaria da Cultura. Pela deliberação, os projetos aprovados deverão respeitar a seguinte distribuição: 25% para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas, 10% para pessoas com deficiência e 10% para pessoas trans.
...NA CULTURA
“Além dessas conquistas, aprovamos também, por unanimidade, que as ações afirmativas (cotas e bonificações) sejam políticas permanentes e padronizadas em todos os editais, incluindo seleções simplificadas”, diz a presidente do CMPC, Elis Bohrer.
EMENDAS 1
Nova decisão do ministro do STF Flávio Dino, em relação às emendas impositivas, entrou no radar do meio político de Rio Preto. Nesta quarta, 29, ele deu prazo de dez dias para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal apresentem informações sobre responsabilidades na execução de emendas de parlamentares e senadores.
EMENDAS 2
Segundo o STF, as manifestações deverão incluir proposta de matriz de responsabilidades que identifique os agentes envolvidos em todas as etapas do ciclo da despesa (da indicação ao pagamento à execução dos recursos), especificando as atribuições de cada um, inclusive do autor da emenda. A leitura entre promotores de Justiça e políticos locais é de que a regra vai valer para todas as instâncias.
Ela voltou...
Mais uma ex-edinista se rendeu aos “encantos” do governo do Coronel Fábio Candido. E vice-versa. Ex-secretária da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial na última gestão Edinho Araújo (PRD), a professora Maria Cristina de Godoi Augusto foi nomeada para cargo comissionado na generosa engrenagem administrativa da Prefeitura de Rio Preto. Mais especificamente como assessora na Divisão de Atendimento ao Consumidor do Gabinete do Prefeito. Candidata a vereadora nos pleitos de 2020 e 2024, nos quais obteve, respectivamente, 739 e 478 votos, Maria Cristina é do time do secretário estadual de Saúde e cacique regional do PSD, Eleuses Paiva. Ou seja, é o diário oficial do município fazendo valer o dito popular de que “quem tem padrinho (e que padrinho!) não morre pagão”…