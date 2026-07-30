Bruno Moura mira ‘noia’ e morador de rua, mas bala atinge governo do Coronel

Vereador e candidato a deputado estadual, Bruno Moura levantou nas redes sociais, nesta quarta-feira, 29, um poeirão no mínimo desconfortável para o governo do Coronel Fábio Candido, de quem ele é correligionário no PL e aliado na Câmara.

Segundo o parlamentar, o supermercado Assaí pode parar de operar sua unidade instalada na região central de Rio Preto, onde figurou por décadas a antiga sede do Clube Palestra. O motivo, segundo o parlamentar, é “noia colocando medo nos consumidores”.

“Supermercado gera emprego e distribui renda, mas, sem cliente comprando, não consegue parar em pé. Nesse local aqui já era para estar funcionando um minishopping. Mas, com o tanto de noia, dando aqui, os empresários desistiam de investir. Esse bando de noia na rua é culpa do Judiciário fraco e de político que passa pano para esses vagabundos”, esbravejou Moura.

E o vereador-candidato continua no discurso que costuma agradar a audiência. “Noia não é vítima. A maioria que está na rua já desgraçou toda a família. É um filho que já agrediu a mãe. É um marido que já espancou a esposa por causa da pedra. Estando vereador, aprovamos projeto para internar viciado a força. Fiz a lei para mandar viciado que não quer nada com Rio Preto de volta pra sua cidade de origem.”

“Para quem quer ajuda tem, mas para quem quer a rua, droga, bagunça, a minha tolerância é zero. Agora me diz uma coisa, o que mais eu posso contribuir nessa questão?”, pergunta o fortão no vídeo. E segue: “Porque eu não aguento mais ver comércio fechando as portas e pessoas com medo de circular na rua, porque o noia bota terror na população”.

Na conclusão da performance, um aviso: “Vou continuar indo para cima disso. E pra turminha que acha que noia é vítima da sociedade, que leve pra sua casa. Vamos pra cima e ajuda a gente”.

Claro que a indignação do vereador tem como alvo políticos, lideranças e entidades que agem movidas por ideias da esquerda. Mas o tiro não deixa de acertar o governo coronelista, que ainda patina na questão dos moradores de rua.

A promessa inicial de tirar o Centro Pop da região central, ao lado do Assaí, não avançou. Diante de um problema complexo, ficou onde estava. Os moradores em situação de rua, diferentemente do que sugere discurso de campanha, não desaparece dos olhares assustados e irritados dos cidadãos num passe de mágica. Daí que, leitura geral no entorno do prefeito, errou a mira.

Quanto ao suposto fechamento da unidade do Assaí alardeado pelo vereador, a assessoria de imprensa da rede atacadista afirmou que "a informação não procede". "As lojas seguirão funcionando normalmente", diz o texto. Ou seja, narrativa eleitoral do parlamentar.