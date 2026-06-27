Brasil entra na era da computação quântica

O Brasil deu um passo importante rumo ao futuro da tecnologia ao anunciar a instalação dos dois primeiros computadores quânticos operacionais do país. O projeto será sediado na Paraíba e faz parte da criação do Centro Internacional de Computação Quântica da Paraíba (CIQUANTA-PB), iniciativa que busca posicionar o país entre os protagonistas globais de uma das áreas mais estratégicas da ciência e da inovação. Os equipamentos terão capacidades de 20 e 100 qubits, unidade fundamental da computação quântica, e serão utilizados em pesquisas avançadas voltadas para inteligência artificial, saúde, segurança digital, desenvolvimento de novos materiais e outras aplicações de alto impacto econômico e social.

O investimento total previsto para a implantação do centro é de aproximadamente R$ 200 milhões. Desse valor, R$ 140 milhões serão destinados pelo Governo da Paraíba e R$ 60 milhões pelo Governo Federal. Além da infraestrutura tecnológica, o CIQUANTA-PB será responsável pela criação de um Hub Nacional de Experimentação Quântica, permitindo o compartilhamento de laboratórios, equipamentos e conhecimento entre pesquisadores, universidades e empresas de todo o país.

Um dos objetivos mais ambiciosos do projeto é desenvolver a capacidade nacional de fabricação de chips quânticos. Atualmente, esse mercado é dominado por poucas nações e empresas, tornando a produção desses componentes uma questão estratégica para a soberania tecnológica. Ao investir nessa área, o Brasil busca reduzir sua dependência de tecnologias importadas e ampliar sua competitividade em setores de alta complexidade.

A iniciativa também prevê investimentos na formação de profissionais especializados. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou o Projeto Residência em Tecnologias Quânticas, Qualificação e Empreendedorismo de DeepTechs Nacionais, que contará com R$ 20 milhões ao longo dos próximos três anos. O programa oferecerá 156 bolsas de estudo e pretende capacitar cerca de 500 estudantes, pesquisadores e profissionais em áreas como computação quântica, microeletrônica e semicondutores.

As atividades serão realizadas em seis cidades brasileiras: João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba; Fortaleza, no Ceará; Salvador, na Bahia; Goiânia, em Goiás; e Campinas, em São Paulo. A proposta é criar um ecossistema nacional capaz de gerar conhecimento, formar talentos e estimular o surgimento de startups e empresas de base tecnológica.

Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, a escolha da Paraíba reforça a estratégia de descentralização dos investimentos em pesquisa. Entre 2023 e 2025, o estado recebeu R$ 513,5 milhões em recursos do ministério, quase três vezes mais do que o volume destinado entre 2019 e 2022.

O avanço da computação quântica ocorre em paralelo ao fortalecimento da infraestrutura digital brasileira. O país já ocupa a 12ª posição mundial em número de data centers e tem previsão de receber investimentos que podem chegar a US$ 3 trilhões nos próximos cinco anos. A combinação entre capacidade computacional, inteligência artificial e tecnologias quânticas coloca o Brasil diante de uma oportunidade histórica para ampliar sua relevância no cenário global da inovação e acelerar soluções para desafios econômicos, industriais e sociais das próximas décadas. Por aqui em nossa região a Apeti através de sua Diretoria de Projetos Especiais está de olho nos números de investimento e apresentando estudos com as Bigtechs e Autoridades para ter esse movimento também no interior Noroeste de São Paulo.