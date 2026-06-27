Brasil entra na era da computação quântica
País faz investimento de R$ 220 milhões e aposta em autonomia tecnológica
O Brasil deu um passo importante rumo ao futuro da tecnologia ao anunciar a instalação dos dois primeiros computadores quânticos operacionais do país. O projeto será sediado na Paraíba e faz parte da criação do Centro Internacional de Computação Quântica da Paraíba (CIQUANTA-PB), iniciativa que busca posicionar o país entre os protagonistas globais de uma das áreas mais estratégicas da ciência e da inovação. Os equipamentos terão capacidades de 20 e 100 qubits, unidade fundamental da computação quântica, e serão utilizados em pesquisas avançadas voltadas para inteligência artificial, saúde, segurança digital, desenvolvimento de novos materiais e outras aplicações de alto impacto econômico e social.
O investimento total previsto para a implantação do centro é de aproximadamente R$ 200 milhões. Desse valor, R$ 140 milhões serão destinados pelo Governo da Paraíba e R$ 60 milhões pelo Governo Federal. Além da infraestrutura tecnológica, o CIQUANTA-PB será responsável pela criação de um Hub Nacional de Experimentação Quântica, permitindo o compartilhamento de laboratórios, equipamentos e conhecimento entre pesquisadores, universidades e empresas de todo o país.
Um dos objetivos mais ambiciosos do projeto é desenvolver a capacidade nacional de fabricação de chips quânticos. Atualmente, esse mercado é dominado por poucas nações e empresas, tornando a produção desses componentes uma questão estratégica para a soberania tecnológica. Ao investir nessa área, o Brasil busca reduzir sua dependência de tecnologias importadas e ampliar sua competitividade em setores de alta complexidade.
A iniciativa também prevê investimentos na formação de profissionais especializados. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou o Projeto Residência em Tecnologias Quânticas, Qualificação e Empreendedorismo de DeepTechs Nacionais, que contará com R$ 20 milhões ao longo dos próximos três anos. O programa oferecerá 156 bolsas de estudo e pretende capacitar cerca de 500 estudantes, pesquisadores e profissionais em áreas como computação quântica, microeletrônica e semicondutores.
As atividades serão realizadas em seis cidades brasileiras: João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba; Fortaleza, no Ceará; Salvador, na Bahia; Goiânia, em Goiás; e Campinas, em São Paulo. A proposta é criar um ecossistema nacional capaz de gerar conhecimento, formar talentos e estimular o surgimento de startups e empresas de base tecnológica.
Segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, a escolha da Paraíba reforça a estratégia de descentralização dos investimentos em pesquisa. Entre 2023 e 2025, o estado recebeu R$ 513,5 milhões em recursos do ministério, quase três vezes mais do que o volume destinado entre 2019 e 2022.
O avanço da computação quântica ocorre em paralelo ao fortalecimento da infraestrutura digital brasileira. O país já ocupa a 12ª posição mundial em número de data centers e tem previsão de receber investimentos que podem chegar a US$ 3 trilhões nos próximos cinco anos. A combinação entre capacidade computacional, inteligência artificial e tecnologias quânticas coloca o Brasil diante de uma oportunidade histórica para ampliar sua relevância no cenário global da inovação e acelerar soluções para desafios econômicos, industriais e sociais das próximas décadas. Por aqui em nossa região a Apeti através de sua Diretoria de Projetos Especiais está de olho nos números de investimento e apresentando estudos com as Bigtechs e Autoridades para ter esse movimento também no interior Noroeste de São Paulo.
O que é computação quantica
A computação quântica é uma tecnologia que utiliza os princípios da física quântica para processar informações de forma muito mais eficiente do que os computadores tradicionais em determinados tipos de problemas. Em vez de trabalhar apenas com bits que assumem valores 0 ou 1, ela utiliza qubits, que podem representar múltiplos estados simultaneamente. Isso permite realizar cálculos extremamente complexos em menos tempo, com aplicações em áreas como desenvolvimento de medicamentos, inteligência artificial, segurança digital, logística, previsão climática e criação de novos materiais. Embora ainda esteja em estágio inicial de desenvolvimento, a computação quântica é considerada uma das tecnologias mais promissoras para as próximas décadas.
NOTAS
Rio Preto acelera e assina projeto de cidade inteligente
A Prefeitura de Rio Preto deu início na manhã desta terça (24/06) à implantação do programa Smart Rio Preto, considerado o maior projeto de tecnologia urbana da história recente do município. Com investimento previsto de R$ 454,3 milhões ao longo de 30 anos, a iniciativa prevê iluminação 100% LED, instalação de cerca de 3 mil câmeras inteligentes, semáforos conectados em tempo real e um Centro de Controle Operacional para integrar todos os sistemas da cidade. A ordem de serviço foi assinada três meses antes do prazo contratual, e os primeiros impactos devem ser percebidos ainda neste semestre com a modernização gradual da iluminação pública.
Gigantes do digital em Rio Preto
O Prospecta Experience 2026 já confirmou dois dos principais nomes da comunicação digital brasileira: o criador do Flow Podcast, Igor Coelho, e a diretora de marketing do TikTok para a América Latina, Silvia Belluzzo. O evento acontece em 1º de setembro, no Teatro Municipal Paulo Moura, e terá como tema a economia da atenção, discutindo como audiência, influência e relevância impactam os negócios. Após reunir cerca de mil participantes e esgotar os ingressos em sua estreia, o Prospecta Experience volta a posicionar Rio Preto entre os principais polos de debate sobre marketing, inovação e transformação digital.
Ingressos:
https://www.sympla.com.br/evento/prospecta-experience-2026/3423759?referrer=www.google.com&referrer=www.google.com