O Brasil abriga aproximadamente 20% de toda a biodiversidade do planeta. Ainda assim, grande parte desse patrimônio natural segue pouco explorada pela indústria global. Esse cenário começa a mudar diante de um movimento internacional que valoriza o que é natural, simples e sensorial.

Essa transformação já impacta diferentes setores da economia. No campo alimentício, por exemplo, normas mais rígidas em vários países vêm acelerando a substituição de corantes artificiais por pigmentos naturais extraídos de frutas, plantas, flores e algas. O mercado global de corantes naturais já movimenta mais de US$ 2 bilhões e deve ultrapassar US$ 4 bilhões até 2033, segundo a Grand View Research.

A mudança não é apenas regulatória. Ela reflete uma nova forma de consumo, mais atenta à origem dos produtos e aos impactos na saúde. Esse comportamento se conecta ao avanço do conceito de wellness, que integra alimentação, beleza e bem-estar em uma mesma lógica de escolha.

Na indústria de cosméticos, ingredientes botânicos como cacau, açaí e sangue de dragão deixam de ser apenas ativos funcionais e passam a carregar valor simbólico. Origem, rastreabilidade e conexão com a natureza ganham peso na decisão de compra. O mercado global de cosméticos naturais e orgânicos já supera US$ 30 bilhões, também impulsionado por essa demanda por produtos mais conscientes.

O movimento também chega à construção e ao design de interiores. Projetos mais recentes priorizam materiais naturais, iluminação suave e cores terrosas, em oposição ao padrão homogêneo que marcou anos anteriores. Os ambientes voltam a buscar identidade, conforto e memória, aproximando o espaço construído de experiências sensoriais mais autênticas.

Nesse contexto, os botânicos brasileiros ganham relevância estratégica. O país reúne cerca de 50 mil espécies vegetais conhecidas, sendo aproximadamente 20 mil endêmicas. Trata-se de um ativo com potencial econômico ainda subaproveitado, especialmente nas cadeias de cosméticos e alimentos. Estudos apontam que produtos derivados da biodiversidade nacional têm alto potencial de mercado, indicando espaço para avanço da bioeconomia como vetor de inovação e geração de renda. O desenvolvimento dessa agenda depende de pesquisa, rastreabilidade e uso sustentável dos recursos naturais.

Se conseguir transformar biodiversidade em conhecimento aplicado, o Brasil pode avançar de fornecedor de matéria-prima para protagonista em soluções de alto valor agregado. Esse movimento já está em curso e tende a ganhar escala nos próximos anos. Mais do que uma tendência, trata-se de uma mudança estrutural no consumo, que conecta saúde, estética e ambiente. O natural deixa de ser nicho e passa a ocupar espaço central nas decisões de mercado.

Elisa Oliveira

Empresária.