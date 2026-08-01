Finalizada a apuração das eleições de 30/10/2022, “anjinhos” (em nome de Deus, Pátria, Família e Liberdade) iniciaram bloqueios de rodovias, cerceando a liberdade (que ironia), o direito de ir e vir, impedindo o transporte de alimentos, medicamentos, combustíveis, oxigênio, etc.

Ao mesmo tempo, outros grupos de “anjinhos” se dirigiram às portas de quartéis, onde permaneceriam por meses orando pra pneu, pedindo intervenção militar e até mesmo de extraterrestres; em 12/12/2022, “anjinhos” tentam invadir a sede da Polícia Federal em Brasília, ateando fogo em carros e ônibus; em 24/12/2022, “anjinhos” instalam explosivos em caminhão-tanque com mais de 60 mil litros de querosene, com o propósito de detoná-lo quando adentrasse ao aeroporto de Brasília; em 08/01/2023, “anjinhos” (portando Bíblia e batom) invadem as sedes do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e STF, destruindo obras de arte, acervos históricos, documentos, móveis, vidraças e instalações gerais, defecam sobre mesas, lançam viatura policial em espelho d’água, agridem policiais onde, num ato covarde, jogam uma Cabo (sim, uma mulher) da PM-DF de uma altura de três metros, a arrastam, a chutam e a golpeiam na cabeça e nos braços com uma barra de ferro.

Nos dias seguintes, na tentativa de produzir um caos social, outros grupos de “anjinhos” passaram a atacar o sistema elétrico, cortando cabos, danificando e derrubando torres de transmissão. Esses são alguns dos atos terroristas que alienados tentam classificar como atos pacíficos e democráticos.

Aliás, a desfaçatez dessa gente é tão evidente que, inicialmente, tentaram ligar esses atos terroristas a esquerdistas infiltrados, mas, quando suas narrativas mentirosas já não se sustentavam, passaram a pedir anistia. Essa conversinha de Bíblia e batom nunca colou. Sem anistia!!!

José Luis Catelam, Rio Preto

Cerol

Sobre a matéria “região registra mais uma morte de motociclista por linha com cerol”, até quando, né? Esses inconsequentes têm que responder por assassinato; isso também é uma arma na mão de pessoas inconsequentes!

Vitória Oliveira, via Instagram