Bem-vinda, Cláudia!

Há duas semanas, o prefeito coronel Fábio Candido (PL) marcou um golaço no melhor estilo Vini Jr. ao nomear a empresária Cláudia Bassitt para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Empresária com trânsito livre em todos os segmentos da sociedade, Cláudia tem no seu DNA a veia empreendedora.

Herdeira de uma das mais tradicionais e bem-sucedidas famílias rio-pretenses, Cláudia repete o sucesso da mãe, dona Iolanda Chibily Bassitt, considerada uma mulher à frente do seu tempo. Foi a primeira mulher a presidir a Associação Comercial e Empresarial de Rio Preto (Acirp), foi secretária de Desenvolvimento entre 2001 e 2004 – a mesma que a filha assume agora -, além de comandar o Rotary Clube e o Harmonia Tênis Clube. Teve papel de destaque também na área empresarial, à frente da Bascitrus na década de 1980.

Cláudia herdou esse talento empresarial, onde mantém relações estreitas com diferentes segmentos econômicos. Com essa jogada, o prefeito não só agrada o setor empresarial, como também traz para o governo significativa parcela do PIB local numa pasta altamente estratégica para o desenvolvimento econômico e turístico de Rio Preto.

O prestígio da nova secretária pôde ser conferido na sua posse, que lotou o auditório da Ciesp, atraindo grande parte de empresários, investidores e políticos da cidade. Em seu discurso, destacou que sua prioridade será destravar as amarras para quem deseja empreender, fortalecer o diálogo com os diversos setores econômicos, além de jogar um olhar especial para o comércio, que nos últimos anos vem sofrendo as consequências do desarranjo social que joga centenas de pessoas ao relento.

Cláudia destacou ainda que, por seus princípios pessoais, nunca imaginou entrar para a vida pública, a despeito dos estreitos laços que mantém com diferentes setores públicos, sociais e econômicos. E mostrou disposição de abrir um diálogo franco e sincero com todos aqueles que desejam empreender e investir em Rio Preto.

Da minha parte, que sou amigo de tantos anos da família, só posso desejar sucesso e uma gestão profícua para Cláudia Bassitt, me colocando à disposição na Câmara Municipal para todos os projetos que venham a colaborar para que Rio Preto siga cada vez mais pujante e economicamente invejável. Deixo também meus parabéns para o prefeito Fábio Candido por essa jogada estrategicamente perfeita. E na torcida para que essa jogada se transforme num entrosamento fino entre diversos setores, representando um novo rumo tático do governo.

Sucesso, Cláudia! E seja bem-vinda à nova função. Rio Preto agradece sua disposição e desprendimento em colaborar para o nosso Desenvolvimento Econômico.

Paulo Pauléra (Progressistas)

Vice-presidente da Câmara de Rio Preto.