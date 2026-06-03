Excelente a entrevista com a nossa Ligia Maura Costa na Revista Bem-Estar deste domingo (31/5). Sempre pensei o ser humano em projeção, como dotado da Inteligência com que vem ao mundo, a Cultura que adquire devido à sua Inteligência, da qual dispõe para voos contínuos e infinitos. Aliada a essas duas qualidades, a Sabedoria para aplicar estes conhecimentos em prol de uma humanidade melhor, mais ética.

Parabéns, Ligia Maura, pelo que você é e pelo que constrói para uma humanidade melhor.

Wilson Daher, Rio Preto

Barulho explosivo

É preciso que algum vereador tome uma providência contra a poluição sonora que passa dos limites. Com a finalidade de abrir caminho entre os carros, motoqueiros instalam em seus escapamentos um dispositivo que aumenta sensivelmente o barulho dos motores da moto e assusta os condutores de veículos, que lhes dão passagem imediata como se fosse a sirene de uma ambulância ou do caminhão do corpo de bombeiros.

Essa falta de lei e de fiscalização afeta consideravelmente a saúde física e mental do cidadão, mas não há nesta terra quem consiga coibir tal absurdo.

Waldner Lui, Rio Preto

Populismo

O deputado estadual Tenente Coimbra (PL) propôs multas e expulsões para alunos das universidades públicas estaduais, citando a recente manifestação dos estudantes da Universidade de São Paulo. Na ocasião, houve ocupação da reitoria em protesto por melhorias nos bandejões, ampliação da moradia estudantil, recomposição do quadro de professores e contratação de funcionários, especialmente para o Hospital Universitário, demandas não atendidas pelas vias ordinárias.

A proposta do deputado é desnecessária, pois já existem mecanismos legais para responsabilizar individualmente eventuais danos e, quando cabível, aplicar sanções administrativas, inclusive expulsão. Na prática, a medida parece mais voltada a agradar seu eleitorado cativo, já que a legislação atual já prevê punição para atos de vandalismo.

Marcus Aurelio de Carvalho, Santos