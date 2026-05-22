A entrevista da Revista Bem-Estar, intitulada “Três décadas formando gerações ”, retrata o trabalho de mais de três décadas do Professor Antônio Carlos de Carvalho. O Professor Carlão, como era carinhosamente chamado, tem um carisma ímpar e sempre combinou o domínio total do conteúdo com sua paixão pelo ensino, a empatia com os alunos e a habilidade de comunicação, criando assim um ambiente de inclusão nas salas de aula, que sempre motivou seus alunos a atingirem, cada qual a seu tempo, seus potenciais.

A entrevista coloca luz ao belo trabalho de docência realizado pelo Professor Antônio Carlos, que participou da formação de dezenas de pessoas, destaques e honradas de nossa cidade, em várias áreas profissionais, sendo um Mestre criativo, paciente e focado no desenvolvimento dos alunos, com uma postura de aprendizado contínuo e que atuou intensamente em Cursinhos pré-vestibulares nos estados de São Paulo e Goiás.

Pela entrevista, foi possível mostrar ainda o lado humano do Professor Carlão, amigo de todos, bom esposo e pai amado, sempre movido pelo ideal de bem servir e contribuir para a transformação de pessoas através do ensino. Requeiro que seja aprovada a presente Moção de Aplausos ao Professor Antônio Carlos de Carvalho, bem como à Revista Bem-Estar.

Vereador Odélio Chaves, Rio Preto

Exclusão-1

Sobre a reportagem "Exclusão social faz Rio Preto perder qualidade de vida", não se resolvem problemas difíceis com respostas fáceis. E quando se junta a ignorância, só piora. Ora, o problema noticiado não tem a ver com "partidos"! Existe um problema econômico grave, chamado "desigualdade social", que vai muito além de "partidos". Tem mais a ver com os graus de "egoísmo" e de "interesse", que predominam numa sociedade.

Luiz Carlos Calsavara, via Instagram

Exclusão-2

Rio Preto caiu e não foi hoje. Em outras gestões tudo estava ruim também, inclusive essa parte sobre os moradores rua. Nenhum prefeito antes desse conseguiu dar jeito, então vamos culpar as pessoas pelos erros que elas mesmas cometeram, e não pelos erros cometidos e deixados por outras gestões.

Simone Ferreira Gomes, via Instagram