Banco de Semente: uma lição de futuro

A preocupação com o meio ambiente deixou de ser apenas tema de debates internacionais para se tornar uma necessidade urgente da humanidade. O planeta pede socorro. Mudanças climáticas, aumento das temperaturas, escassez de água e destruição das florestas mostram que não podemos mais adiar atitudes concretas em defesa da vida.

Talvez a solução mais poderosa esteja justamente onde poucos percebem: na educação das crianças e no despertar da juventude para a responsabilidade ambiental. É desde cedo que se formam hábitos, valores e o respeito pela natureza. Uma criança que aprende a plantar uma árvore dificilmente será um adulto indiferente ao futuro da Terra.

Nossa Rio Preto poderia dar um exemplo extraordinário ao Brasil com a criação de um “banco de sementes”. Um banco diferente, sem dinheiro, cofres ou riquezas materiais, mas que guarde algo ainda mais valioso: sementes, símbolos da vida e da esperança.

A proposta é simples, barata e profundamente educativa. Em um espaço público apropriado, seria criada uma central permanente de arrecadação e distribuição de sementes de árvores frutíferas, nativas e ornamentais. As escolas teriam participação fundamental nesse projeto.

Cada criança poderia recolher sementes da árvore de sua casa, da calçada, da praça do bairro ou da árvore mais próxima e entregá-las em sua escola. Um gesto aparentemente pequeno, mas carregado de significado e consciência ecológica.

Com campanhas permanentes de mobilização, o banco manteria um estoque contínuo de sementes disponíveis para toda a comunidade. Pequenos produtores, viveiros, estudantes, entidades ambientais e cidadãos interessados poderiam utilizá-las para produzir mudas, reflorestar áreas ociosas e ampliar a arborização urbana.

Imagine milhares de sementes transformadas em milhares de árvores. Imagine bairros mais verdes, ruas mais frescas, mais sombra, mais pássaros e melhor qualidade de vida.

Mais do que plantar árvores, estaríamos plantando responsabilidade, cidadania e esperança. O mais importante é compreender que ninguém é pequeno demais para ajudar. Uma simples semente nas mãos de uma criança pode representar uma floresta no futuro.

A Terra continua sendo nosso maior patrimônio. Um paraíso imenso e generoso que recebemos das gerações passadas e que temos a obrigação moral de entregar ainda melhor aos nossos filhos e netos. Talvez o futuro sustentável que desejamos comece justamente com o gesto mais simples de todos: recolher uma semente do chão e acreditar que dela poderá nascer um mundo melhor.

Daniel de Freitas

Empresário, ex-presidente da Acirp, Rio Preto