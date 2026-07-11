Atenção com as crianças durante as férias

O 13º GB reforça à população a importância de redobrar os cuidados com a segurança das crianças durante o período de férias escolares. Os atendimentos envolvendo acidentes domésticos com crianças aumentam significativamente nesta época do ano, em razão do maior tempo de permanência das crianças em casa e da intensificação das atividades recreativas.

Entre as principais ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros estão quedas, sufocamentos, queimaduras, choques elétricos, envenenamentos e afogamentos, muitas delas resultantes de situações aparentemente simples, mas que exigem atenção constante dos responsáveis.

Em relação às áreas com piscina, o 13º GB destaca que medidas preventivas são indispensáveis. “Piscinas devem ter grades de proteção e portões sempre trancados. Em hipótese alguma a criança deve ficar sozinha”. O acesso deve ser restrito e sempre supervisionado por um adulto, sendo que capas de proteção não substituem sistemas de isolamento adequados.

A supervisão direta é fundamental. “Olhar não é o mesmo que supervisionar”. Pequenas distrações podem resultar em acidentes graves, especialmente em ambientes com água. O Corpo de Bombeiros orienta que brinquedos não sejam deixados próximos às piscinas, evitando que despertem o interesse das crianças e as conduzam a áreas de risco.

No interior das residências, cuidados simples contribuem para a prevenção. Produtos de limpeza, medicamentos e substâncias tóxicas devem permanecer fora do alcance infantil. Janelas devem contar com telas de proteção, tomadas precisam estar protegidas e objetos pequenos não devem ficar acessíveis, reduzindo riscos de sufocamento e quedas.

O 13º Grupamento de Bombeiros reforça que a prevenção é a principal ferramenta para evitar acidentes. Em qualquer situação de emergência, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.