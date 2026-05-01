As respostas que vou dar aos meus filhos

A cena é inevitável e, para muitos pais, assustadora. Imagine o momento em que seus filhos, com os olhos arregalados de quem começa a compreender a vastidão do mundo, viram-se para você e perguntam: “Pai, mãe, o que eu vou ser quando crescer, se o aluno mais inteligente da minha sala não é humano, mas uma inteligência artificial?”

Essa não é uma distopia distante ou um roteiro de ficção científica. É a realidade iminente que Sam Altman, CEO da OpenAI e um dos principais arquitetos da revolução da inteligência artificial, já antecipou para sua própria família. Em uma entrevista reveladora que viralizou nas redes, Altman, então prestes a se tornar pai, confessou com uma franqueza desconcertante: “Meu filho nunca vai crescer sendo mais inteligente que a IA”.

Para muitos, essa constatação soaria como uma sentença de obsolescência humana. Afinal, passamos séculos construindo um sistema educacional e um mercado de trabalho baseados na premissa de que o acúmulo de conhecimento e a capacidade de processamento intelectual - o que Altman chama de “potência intelectual bruta” - eram os passaportes definitivos para o sucesso. Se uma máquina pode ler todos os livros já escritos, resolver equações complexas em milissegundos e redigir relatórios impecáveis, qual é o nosso lugar no mundo profissional?

A resposta que devemos dar aos nossos filhos não deve ser de derrota, mas de profunda libertação e redefinição do que significa ser humano.

Quando Altman diz que seus filhos não serão mais inteligentes que a IA, ele imediatamente complementa com uma visão otimista: eles serão “vastamente mais capazes”. A inteligência artificial não é um competidor que veio para roubar o troféu de “aluno nota dez”; ela é a ferramenta mais poderosa já criada para expandir os horizontes da nossa própria capacidade.

A resposta que darei aos meus filhos começará com uma mudança de perspectiva. Direi a eles que, no mundo em que eles viverão, saber a resposta correta será a parte mais fácil do processo. A verdadeira genialidade, o verdadeiro diferencial humano, não estará em memorizar fatos ou executar tarefas repetitivas com perfeição. O valor inestimável estará na arte de fazer as perguntas certas.

“A versão mais simples disso seria entender que descobrir quais perguntas fazer será mais importante do que descobrir a resposta”, explicou Altman. Em um oceano de dados e respostas instantâneas, o farol que guiará a humanidade será a curiosidade, a intuição e a capacidade de conectar ideias aparentemente distantes. A máquina pode processar a informação, mas é o humano quem dá o propósito, o contexto e a direção.

Para ilustrar: a IA pode, em segundos, sugerir dez caminhos diferentes para resolver um problema, dez rotas tecnicamente impecáveis, dez estratégias eficientes. Mas serãovocês, meus filhos, quem decidirão qual desses caminhos é o justo, o ético, o que respeita as pessoas e o futuro. A máquina otimiza; você escolhe o que vale a pena.

Portanto, direi aos meus filhos que a empatia, a criatividade, a resiliência e a capacidade de colaboração serão suas verdadeiras superpotências. A inteligência artificial pode escrever um poema tecnicamente perfeito, mas não pode sentir a dor de uma perda ou a alegria de uma conquista. Ela pode diagnosticar uma doença com precisão cirúrgica, mas não pode segurar a mão de um paciente assustado e oferecer conforto genuíno.

O futuro profissional não pertencerá àqueles que tentarem competir com as máquinas em seu próprio jogo de eficiência e processamento de dados. Pertencerá àqueles que souberem orquestrar essas ferramentas para resolver os problemas mais complexos da humanidade.

Jurandyr Bueno

É jornalista e especialista em Relações Governamentais e projetos para o Terceiro Setor