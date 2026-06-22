As novas/velhas trilhas da fé católica

Quem viveu a Igreja Católica nas últimas décadas como eu, certamente percebe uma mudança importante no cenário religioso brasileiro. As missas continuam sendo o centro da vida católica, mas novas formas de evangelização têm atraído um número cada vez maior de pessoas para uma experiência mais intensa da fé.

Não são raros os relatos de igrejas lotadas, retiros com inscrições esgotadas em poucas horas, grupos de oração em crescimento e grandes eventos religiosos reunindo milhares de participantes. O fenômeno chama a atenção não apenas pelo número de pessoas envolvidas, mas pela diversidade dos caminhos que as conduzem de volta à vida religiosa.

Esses caminhos podem ser chamados de trilhas da fé.

Há quem encontre seu reencontro com Deus através da devoção mariana, outros são tocados pela música religiosa, pelos momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento ou pela participação em retiros espirituais. Muitos chegam por intermédio de comunidades, movimentos e iniciativas de evangelização que utilizam uma linguagem capaz de dialogar com os desafios do mundo contemporâneo.

A atuação mais próxima do clero também contribui para esse cenário, padres, religiosos e leigos evangelizadores passaram a ocupar espaços que antes não existiam, utilizando meios de comunicação e plataformas digitais para levar a mensagem cristã a milhões de pessoas. O resultado é uma presença mais constante da fé no cotidiano das pessoas.

Ao mesmo tempo, cresce a percepção de que o progresso material, embora importante, não responde às questões mais profundas da existência humana. Em uma sociedade marcada pela pressa, pela ansiedade e pela insegurança, muitos voltam a buscar aquilo que sempre foi oferecido pela religião: sentido, esperança e pertencimento.

Talvez seja cedo para afirmar se estamos diante de um renascimento religioso ou de uma fase passageira de maior interesse espiritual, entretanto, os sinais observados em inúmeras paróquias, comunidades e eventos sugerem que existe uma busca sincera por algo que transcenda as preocupações do dia a dia.

As trilhas podem ser diferentes: algumas passam pela oração silenciosa; outras, pela música, pela caridade ou pela devoção popular, mas todas apontam para a mesma direção: o desejo humano de encontrar Deus e dar um significado mais profundo à própria vida.

​​​​​​Gilson Ribeiro

Contador, cronista, poeta e membro da Academia Maçônica de Letras e Cultura do Noroeste Paulista.