Gostei muito do artigo de domingo, 26, no Diário, escrito pela professora Marina Torrente, um dos melhores do ano. Parabéns, isso revigora e faz acreditar em nossos professores.

Laerte Teixeira da Costa, Rio Preto

Andaló

Passando pela famosa Av. Andaló que por tantos anos reinou em Rio Preto com bares como Zero Grau e Babilônia, agora está totalmente abandonada. Comércios fecharam, residências quase não existem e estão desvalorizadas e tudo muito largado. Calçadas sujas, cheias de buracos, matos que espantam qualquer freguês. Com o surgimento do corredor de ônibus e a proibição de estacionar em ambos os lados, facilitou a falência de muitos comerciantes. Peço que as autoridades que passam todos os dias por ali, pois a Prefeitura fica na mesma avenida, analisem e vejam soluções para esses problemas, pois temos muitas pessoas e comércio sendo prejudicados. Não podemos perder um dos cartões de visita de nossa amada cidade.

Sandra Mussi, Rio Preto

Celular

Sobre a matéria “rio-pretenses são acionados na Justiça por ‘calote’ no aluguel de iPhones”, celular é igual veículo, o que um mais antigo faz, o mais novo tbm, só precisa de uma manutenção de vez em quando, mas a mania de ostentação do brasileiro não tem limites, porisso multinacionais adoram se instalar aqui.

Solange Maria Matos, via Instagram

América

Sobre a matéria “com gol contra, América fica no empate”, e dá adeus praticamente ao acesso! Jogar na casa da equipe com melhor campanha do sub-23 até agora e com apoio de sua torcida, dificilmente perderá a chance. Lembrando que o Itaquá não é o José Bonifácio, não, hein! Nossa única chance consiste em arrancar um empate numa retranca e decidir nos pênaltis, que é uma loteria.

Carlos Alberto José, via Instagram