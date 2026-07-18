Meus cumprimentos ao advogado e jornalista Eduardo Tedeschi pelo artigo “O desafio das nossas rodovias” (16/6) sobre a infraestrutura rodoviária do Noroeste Paulista, publicado no Diário.

Waldner Lui, Rio Preto

Alienação

No sentido psicológico e no uso cotidiano, ser uma "pessoa alienada" refere-se a alguém que está distanciado ou alheio à realidade social e política. Seguindo esse pressuposto, podemos imaginar que alienadas são as pessoas que ainda não entenderam que o Mensalão, o Petrolão e agora o escândalo do INSS foram projetos de corrupção com o único objetivo de se perpetuar no poder ou que ainda acreditam no ser que inventa números, que sempre diz que acabou com a pobreza, que disse que era contra indicar amigos para o STF e que no seu governo não teria sigilo.

Alienadas são as pessoas que ainda acreditam que parte da imprensa e da justiça não tem lado e é imparcial ou que ainda acreditam em números divulgados por órgãos aparelhados pelo PT. Alienados são aqueles que não conseguem separar a pessoa e a família do Bolsonaro do governo do Bolsonaro, fazendo avaliações apenas baseadas na pessoa física, na qual também tenho algumas restrições de postura e atitudes. Saudades de ministros técnicos como Paulo Guedes, Tarcísio de Freitas, Tereza Cristina e Marcos Pontes, entre outros, bem diferentes dos apadrinhados políticos do governo atual.

Alienados são aqueles que não perceberam que o Bolsonaro e o seu governo foram perseguidos e atacados 24 horas/dia, 365 dias/ano, por parte da imprensa que deixou de receber verbas bilionárias de propagandas públicas.

Realmente, contra fatos não há argumentos. Um belo vocabulário não transforma ninguém em um sábio!

Miguel Freddi, Rio Preto

Laboratório

Sobre a notícia "Fóssil achado na avenida JK impulsiona laboratório de paleontologia na Unesp", a universidade pública está presente e sempre do lado da ciência/pesquisa! Que orgulho da nossa Unesp, que orgulho ter graduação FAFI/Unesp. "A biologia tatua nossa alma".

Nabia D. Galletti, via Instagram