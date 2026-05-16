Gostaria de cumprimentar o secretário municipal de Cultura, Erick Soares, pelo excelente artigo assinado por ele, e publicado na edição de quarta-feira, 13 de maio, no Diário da Região.

Waldner Lui, Rio Preto

Luto-1

Sobre a notícia "Bombeiros encontram corpo de jovem de Rio Preto desaparecido no litoral paulista", tive a oportunidade de conhecer esse herói pessoalmente. Um cara gentil, alegre, engraçado, irmão da nossa amiga Gabi. Que Deus conforte o coração de todos. Que momento difícil, mas ele se foi como um herói. O choro pode ser na terra, mas acontece festa no céu.

Nattan Carvalho, via Instagram

Luto-2

Devolver um filho para Deus é algo avassalador, dilacera a alma e transcende toda e qualquer dor existente nesse mundo. Sou uma mãe enlutada e me compadeço com essa mãezinha e toda a família. Luz e paz para esse moço herói.

Sandra Prospero, via Instagram

Luto-3

Aquele que dá sua vida para salvar a de outra pessoa, ainda mais nos dias de hoje, ainda mais tão jovem, é muito mais que um herói; é um ser iluminado que com certeza foi recebido nos braços do Espírito Santo.

Mateus Pantaleão de Souza, via Instagram

Dona Capi

Sobre a matéria "'Dona Capi foi doação que teria custo de R$ 300 mil, diz artista plástico", eu queria realmente entender por que tanta polêmica em torno de uma obra de arte.

Se o artista doou a obra para a cidade, qual o problema? Pra que criar tanta polêmica em volta disso? Deveríamos estar agradecendo ao artista, não criticando!

Gente, na boa, aprendam a valorizar a arte da nossa cidade. Se fosse um artista estrangeiro, todo mundo estaria pagando maior pau para o serviço, mas ele é artista brasileiro, da nossa cidade. E o que é que tem a ver o artista com o prefeito?

Eu não vejo nenhuma polêmica quanto aos vereadores que aumentaram os seus salários de 6 mil para 16 mil reais por mês. Isso, sim, é motivo para polêmica. Isso, sim, está arrebentando os cofres públicos, mas o povo reelegeu todos eles novamente!

Marleon Garcia, via Instagram