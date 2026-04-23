Parabenizo o empresário Julio Cesar da Silva Bortolus pelo artigo publicado no jornal Diário da Região de 19/4, cujo título foi: O desprezo de quem empreende na gestão municipal".

Este artigo é um retrato lúcido e corajoso da realidade enfrentada por quem empreende no âmbito municipal. Com uma escrita clara e direta, o autor expõe contradições entre o discurso oficial e a prática cotidiana, trazendo à tona questões que muitas vezes são ignoradas.

A análise é firme, mas necessária, e contribui de forma valiosa para o debate público, incentivando uma gestão mais transparente, justa e alinhada com o verdadeiro desenvolvimento econômico e social.

Luiz Carlos Salviano, Rio Preto

Nem tudo é azul

Uma pessoa do meio artístico (queiram ou não, ele é) foi a um canal do YouTube para lançar sua pré-candidatura a deputado federal. Confesso que foi algo constrangedor de assistir, ainda mais sabendo das pretensões políticas do “cantor”.

No entanto, ao rever a entrevista, tive a nítida impressão de que as respostas evasivas e o jeito meio (desculpem o termo) abobalhado não passavam de método; não que o rapaz seja o suprassumo da inteligência humana, mas tem esperteza.

As respostas eram formuladas sem hesitação, mesmo que parecessem idiotas; a fala acompanhava o ritmo do seu sucesso “musical”, fazendo um link (se é que precisava) para que quem estivesse assistindo reconhecesse o “cantor”.

Aqui mora o perigo: muitos votarão como forma de protesto, esquecendo que o melhor protesto seria esquecê-lo, não elegê-lo, depurando o Congresso Nacional.

Marcus Aurelio de Carvalho, Santos

Marina

Sobre a reportagem "Gestada em barriga solidária, Marina chega para transformar a vida de pais em Rio Preto", parabéns ao casal! Que a união de vocês seja sempre cheia de amor, alegria e cumplicidade.

Que continuem compartilhando momentos lindos juntos e cuidando com carinho da pequena Mariana, que com certeza é uma grande bênção na vida de vocês. Felicidades sempre!

Reinaldo Santos, via Instagram