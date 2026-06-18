Sobre a reportagem "Pintor transforma desenhos de crianças em arte nos muros e paredes de escolas de Rio Preto", trabalho lindo. Ele fez vários desenhos de alunos que foram meus! Uma pena receber apenas um salário de pintor pela sua arte, enquanto a cidade gasta milhões com outros artistas.

Franciele Prado, via Instagram

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Gente boa, caprichoso no trabalho. Tive o prazer de conhecê-lo na escola onde trabalhava e nos reencontramos na escola Graciliano Ramos. Ele merece muito mais que matéria e reconhecimento pelo seu trabalho.

Ana da Silva Faragutti, via Instagram

Governo

A “imparcialidade” do STF/TSE e do Consórcio de Imprensa, nas eleições de 2022, foi a responsável pela lavagem cerebral executada com sucesso na mente de milhões de brasileiros, fazendo com que alguns até acreditassem nas denúncias diárias como a de que Bolsonaro foi o Nero da Amazônia, que mandou matar Marielle, que importunou a baleia, que matou milhares de brasileiros na pandemia e que foi até o responsável pelo “golpe” de estado com manifestantes munidos com batom, bandeira e bíblias nas mãos.

Melhor acreditar em quem foi condenado em 3 instâncias, repito em 3 instâncias, por unanimidade, e que durante a campanha eleitoral disse que era contra nomear amigos para o STF e que, no seu governo, não teria sigilo.

A propósito, a Lava-Jato foi uma “armação”, mesmo com os “suspeitos” devolvendo milhões aos cofres públicos e as delações premiadas do Palocci e do Marcelo Odebrecht, que confirmaram as propinas para o Nine.

Confesso que, ao ver tanta gente sendo enganada com falácias como agora - você vai comer picanha com gordurinha passada na farinha, defesa da democracia/soberania, que o plantio foi feito e agora vem a colheita (discurso de 30 anos atrás), que vão acabar com a fome e a pobreza (discurso de 30 anos atrás) -, sinto que o Brasil não tem mais jeito, porque a ignorância tomou conta do país.

Como dizia aquele humorista: “Me engana que eu gosto”.

Miguel Freddi, Rio Preto