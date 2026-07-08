Arrancada-1

Sobre a reportagem "Sem fiscalização, Pista de Arrancada é invadida e volta a ser usada em Rio Preto", uma sugestão. Por que não fazem uma PPP para que uma empresa cuide e invista na pista? Sem dúvidas, terão empresas interessadas! A região merece isso, uma vez que a pista já existe e foi investido dinheiro público nela. Falta mesmo é vontade para fazer acontecer, não está difícil.

Henrique Corrêa, via Instagram

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Esporte de arrancada nas cidades da região não são valorizados pelos governantes municipais, mas vou falar que, se tiver tudo certo com a pista, o piloto leva a família, aluga hotéis, gasta no evento e à noite, sai na cidade pra jantar e passear. O prefeito não sabe o que está perdendo em regularizar e deixar alguém responsável pelo local.

Tiago Lopes, via Instagram

Política

Quando a narrativa é repetida à exaustão, alguns passam a confundir convicção com prova. Lula foi condenado, mas as condenações foram anuladas pelo próprio Supremo após reconhecer incompetência da vara julgadora e violação da imparcialidade, decisões tomadas dentro das regras constitucionais. Isso é fato.

Bolsonaro governou sob intenso escrutínio porque ocupava a Presidência da República, cargo naturalmente sujeito ao controle dos demais Poderes. Flexibilização de armas, medidas de combate à pandemia e políticas ambientais fizeram parte das contestações.

Divergências entre Executivo, Judiciário e imprensa fazem parte da democracia e não constituem perseguição por si só. Isso é fato. Alegar que o STF escolheu candidatos, agiu por medo de manifestações ou libertou Lula por amizade é uma interpretação política, não uma conclusão comprovada. Isso é fato.

Quanto a Bolsonaro, as investigações, denúncias e julgamentos ocorreram dentro das competências definidas pela legislação e sob supervisão de ministros investidos em suas funções constitucionais. Questionar decisões é legítimo; transformá-las automaticamente em conspiração, não. Isso é fato.

Resumindo: repetir acusações injustificadas não as torna verdadeiras. Fatos dependem de provas, decisões judiciais e evidências, não de preferências políticas.

Marcus Aurelio de Carvalho, Santos