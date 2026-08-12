Arborização

Estou com um espinho atravessado na garganta, tenho que retirá-lo urgente... Portanto, eis a questão que eu e mais uma população gostaríamos de saber: quantas árvores existiam em S. J. Rio Preto, na cidade e no perímetro urbano, em 1970, e quantas existem hoje? Na Represa Municipal 2, no ano passado, derrubaram um montão delas para fazer passarela de bicicleta, ou não?

Convivi e fiquei muito triste quando derrubaram aquelas que existiam na marginal da Washington Luís, desde o Rio Preto Motor até o Colégio São José. Foi na década de 80. Quem se lembra e do porquê?

Este ano, acompanhei a derrubada de dezenas, também adultas, na calçada do Colégio Diocesano, quase ao lado do Ielar. É um acontecimento diário. Lembram, perto do Walmart, a floresta que tinha? Hoje, passando pela marginal, a pilha de árvores acima do barranco, desde a Av. Bady Bassitt até o Hotel Nacional... meu Deus, é uma verdadeira carnificina. Tudo em nome da cidade moderna.

Algum político que passou ou está na ativa tentou um estudo para que o metrô chegasse a todas as cidades vizinhas ou mesmo uma ferrovia? Mas esses mesmos trilhos, construídos em décadas passadas, continuam atrapalhando o trânsito e levando perigo para escolas perto da linha, perto da Represa. E olha que são milhares de crianças no Colégio Sesi e Ressurreição, a menos de trinta metros da linha.

E aquela solicitação do povo para tirar esta linha do Centro, tanto em Rio Preto quanto nas cidades vizinhas? Construíram uns monumentos de 30 metros de altura que deram nome de passarela. Nem com elevador consegue subir para atravessar a linha do trem. Meus cumprimentos.

Queridos leitores e moradores da cidade moderna, está na hora de arregaçar as mangas e, com respeito, cobrar esses políticos por tudo isto e não aceitar jamais uma única árvore sem os cuidados necessários e no chão. Senão, vamos enfrentar temperaturas que jamais nossos filhos e netos aguentarão.

Benizio Lopes de Oliveira, Rio Preto

Homenagem

Sobre a reportagem "Arte homenageia o trabalho do Corpo de Bombeiros em Rio Preto", linda e merecida homenagem! Não conheço outra força que treine tanto e seja tão bem preparada para o cotidiano quanto os bombeiros, especialmente de Rio Preto!

Gustavo Ferreira, via Instagram