Apas defende 'livre concorrência' em nota sobre limite de horário a supermercados

Em trâmite na Câmara de Rio Preto, o projeto do vereador Jean Dornelas (MDB) que proíbe o funcionamento de supermercados, atacarejos e hipermercados a partir das 13h no município tem sido acompanhado de perto pela Apas, entidade patronal que representa o setor supermercadista no Estado de São Paulo.

Procurada pela Coluna, a entidade informou, por meio de nota, que aguarda a evolução da discussão no âmbito da Câmara antes de se manifestar sobre eventuais impactos específicos da proposta.

No entanto, a Apas diz, no texto, entender que este é um debate que precisa ser amplo e técnico.

“A livre concorrência é essencial para o consumidor e temas relacionados ao funcionamento do setor supermercadista devem ser debatidos de forma ampla e técnica, considerando as implicações para toda a cadeia de abastecimento”, segue a entidade.

A Apas segue ainda o discurso adotado nos debates do fim da jornada 6x1, aprovado pela Câmara Federal e em trâmite no Senado, dizendo que “reafirma seu posicionamento em defesa de modelos que ampliem a liberdade de negociação entre trabalhadores e empregadores, respeitando os direitos previstos na legislação e as particularidades operacionais de cada atividade econômica”.

Segundo a Associação, o setor supermercadista está entre os maiores empregadores do país, com operações realizadas sete dias por semana, “desempenhando papel essencial no abastecimento da população”.

Pela proposta do vereador, que prevê o início da vigência das novas regras 60 dias a partir da aprovação, a limitação de horário de funcionamento aos domingos inclui também estabelecimentos instalados em shoppings, centros de distribuição com atendimento ao público ou similares, "desde que a venda de alimentos no varejo ou no atacado seja a atividade predominante".

Ficariam fora da imposição de funcionamento somente até as 13h padarias, mercearias, açougues de bairro e pequenos comércios em geral.

Isso porque, segundo o vereador, “o projeto mira as grandes estruturas, onde há escala, faturamento alto e maior impacto sobre a vida dos funcionários”. A multa prevista em caso de descumprimento é de 2% sobre o faturamento bruto do estabelecimento.

Espécie de biruta de aeroporto, Dornelas adora um vespeiro midiático com potencial de render audiência em seu programa arrendado na televisão e em seus perfis nas redes sociais. Desta vez, encontrou uma mina de polêmica. Resta saber se é pra valer ou só fogo de palha…