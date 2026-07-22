Andy Burnham

No fim de junho, Keir Starmer anunciou sua renúncia ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, após meses de pressão para deixar a liderança do partido Trabalhista. Sua saída simboliza não apenas o fracasso de um governo que rapidamente perdeu apoio popular, mas também a tentativa dos trabalhistas de evitar um declínio político ainda maior diante do avanço de novas forças políticas.

Eleito com uma rara maioria parlamentar, Starmer viu sua popularidade despencar ao longo do mandato, tornando-se o primeiro-ministro com o pior índice de aprovação dos últimos cinquenta anos no Reino Unido.

A queda de popularidade decorreu por diversos fatores. Entre eles, destacam-se o agravamento da economia, os cortes em subsídios destinados aos idosos e o aumento de impostos. Somaram-se a isso episódios politicamente desgastantes, como o recebimento de roupas de grife, ingressos para shows e eventos esportivos oferecidos por doadores do Partido Trabalhista, além do envolvimento de pessoas próximas ao governo em investigações relacionadas ao caso Jeffrey Epstein.

O desgaste ficou evidente nas eleições regionais realizadas em maio, quando o Partido Trabalhista sofreu uma derrota histórica ao perder centenas de assentos nos parlamentos locais. O resultado expôs a insatisfação do eleitorado e intensificou as críticas internas à liderança de Starmer.

Diante desse cenário, o primeiro-ministro passou a sofrer crescente pressão dentro do próprio partido e, após apenas 23 meses no cargo, decidiu renunciar. Para substituí-lo, os trabalhistas escolheram Andrew Murray Burnham.

No último dia 20, Burnham assumiu o cargo de primeiro-ministro, tornando-se o sétimo chefe de governo britânico desde o Brexit, fato que evidencia a instabilidade política vivida pelo Reino Unido. Sua principal missão será conter o avanço da extrema direita e recuperar a credibilidade do Partido Trabalhista.

Com mais de trinta anos de carreira política, Burnham ocupou diferentes cargos durante os governos de Tony Blair e Gordon Brown. Entretanto, foi como prefeito da Grande Manchester, entre 2017 e 2025, que conquistou projeção nacional.

Sua administração ficou marcada por uma política de descentralização administrativa e por investimentos na ampliação da oferta de moradias, estimulando tanto o setor público quanto a iniciativa privada a construir habitações. A intensa expansão imobiliária transformou a região em um verdadeiro canteiro de obras.

Burnham também liderou a reestruturação do transporte público e ganhou notoriedade durante a pandemia da COVID-19, quando adotou medidas rigorosas para conter a propagação do vírus. Sua atuação lhe rendeu o apelido de “Rei do Norte”.

Nos primeiros dias à frente do governo, anunciou a redução dos impostos incidentes sobre as contas de energia elétrica, com vigência prevista para outubro, buscando diminuir o custo de vida da população britânica.

Além disso, apresentou um plano de governo para os próximos dez anos com o objetivo de recuperar a estabilidade econômica e política do Reino Unido. Entre as principais propostas estão reformas nos sistemas educacional e industrial, a ampliação da construção de moradias sociais e um amplo programa destinado a enfrentar o problema da população em situação de rua, compromisso que Burnham afirmou pretender cumprir.

Carismático e experiente, Burnham representa a última grande aposta do Partido Trabalhista para reverter sua trajetória de desgaste político. Seu sucesso ou fracasso poderá definir não apenas o futuro da legenda, mas também o equilíbrio das forças políticas britânicas, em um momento em que lideranças como Nigel Farage, do Reform UK, e Zack Polanski, do Partido Verde, ampliam sua influência sobre o eleitorado.

Andrew Okamura Lima

Historiador e filósofo