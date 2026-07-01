Pesquisa Datafolha divulgada no último domingo, 28, pelo jornal Folha de S.Paulo, mostra o quão capenga é o sistema democrático brasileiro. Das 2.004 pessoas ouvidas em 139 cidades, entre os dias 17 e 18 de junho, 68% não conseguem citar o nome de um deputado federal sequer, 75% não lembram de nenhum senador e cerca de dois terços sequer recordam em quem votaram para esses cargos nas eleições de 2022. É um dado devastador.

É certo que, em um sistema proporcional complexo, com centenas de candidatos disputando vagas, a escolha para o Legislativo seja menos marcante do que a disputa presidencial. Mas isso não explica essa amnésia coletiva. Afinal, não se trata apenas de memória, mas de acompanhamento, fiscalização e responsabilidade política. Se o eleitor não sabe quem elegeu, dificilmente saberá cobrar promessas, fiscalizar mandatos ou premiar e punir parlamentares pelo desempenho nas urnas.

O esquecimento se torna ainda mais prejudicial em um país no qual o Congresso Nacional acumula um poder sem precedentes. Deputados e senadores deixaram de ser meros coadjuvantes do Executivo para se tornarem protagonistas da vida política nacional.

Os parlamentares definem a agenda econômica, impõem derrotas ou concedem vitórias ao governo, interferem diretamente na execução do Orçamento e controlam uma fatia bilionária dos recursos públicos. Para 2026, por exemplo, nada menos que R$ 61 bilhões estão destinados a emendas parlamentares, um valor recorde. Paradoxalmente, quanto mais poder o Congresso acumula, menos atenção parece receber da sociedade.

Há ainda um efeito perverso dessa amnésia eleitoral: ela beneficia justamente quem menos deveria ser beneficiado. Parlamentares já conhecidos, detentores de grandes estruturas partidárias, verbas públicas, exposição nas redes sociais e acesso a recursos de campanha largam sempre em vantagem.

Pior que isso, deputados e senadores de atuação medíocre, picaretas ou mesmo envolvidos em práticas nada republicanas acabam protegidos pelo esquecimento coletivo. Se o eleitor não recorda em quem votou, tampouco se lembrará de como aquele parlamentar atuou, quais projetos apresentou, como votou ou se fez bom uso do mandato. A falta de memória transforma a prestação de contas em mera formalidade e reduz o custo político da omissão, da incompetência e até de desvios éticos.

Uma democracia consistente exige cidadãos que saibam não apenas o nome do presidente, mas também de quem legisla em seu nome e controla bilhões de reais do Orçamento.

Enquanto a memória política do brasileiro continuar tão curta, os maus parlamentares terão um aliado silencioso: o esquecimento. E uma democracia em que os representantes contam com a amnésia coletiva para não prestar contas é uma democracia condenada.