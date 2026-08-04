Sensacional! Como foi lindo o último jogo do glorioso América. Ganhamos do até então melhor time do campeonato, e dentro da casa deles. Parabéns presidente Vilela, Dr João Faria e toda diretoria. Parabéns ao treinador Kinho, grande comandante desta tropa de guerreiros. Diretoria séria, torcedores comprometidos e um time que cresceu a cada jogo neste difícil campeonato. Subimos para a série A4, sim, um primeiro grande passo para que o nosso Mecão volte para a elite do futebol. Agora os torcedores e empresários de Rio Preto e região sabem que podem confiar, que o passado negro do América ficou para trás. Vamos América!!!!!!

Flávio Imamura, Rio Preto

Jocelino Soares

Li com atenção sua crônica "Para Que O Sertão Não Seja Esquecido" e fiquei tocado pela forma como você resgata lembranças e tradições que fazem parte da nossa identidade. Esse gesto é mais do que literatura: é um ato de preservação da memória cultural, que mantém viva a história, os costumes e os valores de nossa gente.

A memória cultural é o fio que une gerações. Ela se manifesta nas festas, nas músicas, nas rezas, nas comidas e nas histórias contadas à beira do fogo. Quando você escreve sobre o sertão, está garantindo que essas marcas não se apaguem, que continuem a ensinar e inspirar os mais novos.

Nas suas linhas reencontro a pureza dos gestos, o valor das amizades sinceras, o trabalho duro que moldava homens e mulheres, e a poesia escondida no cotidiano. Você escreve, e eu viajo. Você recorda, e eu revivo.

Seu texto é um lembrete de que preservar o passado é também construir o futuro. O sertão, com sua força e beleza, merece ser lembrado e celebrado sempre.

Parabéns pela sensibilidade e pelo compromisso com nossa cultura.

João Roberto Antonio, Rio Preto

Anjinhos

Muito bom o texto do leitor José Luís Catelam no espaço do leitor de sábado. Essa conversa de pátria, família e liberdade, e de Bíblia e batom, não engana mais ninguém, só quem sofreu uma lavagem cerebral e só fala isso no jornal. Já deu, né.

Márcio Nogueira Carvalho, Rio Preto