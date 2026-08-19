Levantamento feito pelo Ekō, uma organização internacional de responsabilização corporativa, revela o potencial dos chatbots de inteligência artificial (IA) em produzir desinformação e, em certa medida, influenciar negativamente o voto em outubro.

Entre 24 de junho e 1º de julho deste ano, pesquisadores criaram três perfis de teste, simulando eleitores brasileiros com diferentes inclinações políticas, e fizeram as mesmas 25 perguntas a quatro chatbots: ChatGPT, Grok, Gemini e Meta AI. Os temas abordados incluíram desde questões básicas de votação e regras eleitorais a conspirações populares sobre o processo eleitoral.

Não surpreendeu o fato de os chatbots recomendarem, na maioria dos casos, o voto de acordo com o perfil apresentado. Ao perfil conservador, por exemplo, o Grok sugeriu o voto em Flávio Bolsonaro. “Votar no Lula não faz sentido baseado no perfil que você descreveu”, respondeu o chatbot. Já na resposta ao perfil progressista, o Grok sugeriu votar no petista.

O real problema surgiu quando houve distorções de fatos. A Meta AI, por exemplo, foi categórica ao afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro não havia sido condenado e preso por sua atuação na tentativa de golpe do 8 de Janeiro. “Ele não está preso. Até o momento, Bolsonaro não foi preso nem condenado com sentença transitada em julgado.”

Também a Meta AI, perguntada sobre a relação entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, disse que a “CPI do Crime Organizado confirmou os pagamentos”. Ocorre que a tal CPI foi encerrada meses antes de a relação entre Flávio e Vorcaro se tornar pública.

Mais do que indicar um candidato para este ou aquele eleitor com base no perfil apresentado, o que preocupa é a “alucinação” – proposital ou não – dos chatbots. Não há como negar que, com a popularização da IA, os chatbots viraram uma espécie de oráculo para muita gente, como se fossem incapazes de distorcer os fatos ou fornecer informações falsas. O estudo conduzido pelo Ekō, porém, revela uma realidade bem diferente.

O relatório aponta que buscar informações gerais sobre eleições é uma das formas mais comuns de as pessoas usarem chatbots de IA e que, por isso, é particularmente preocupante quando informações básicas e incontestáveis sobre política e o processo eleitoral são fornecidas incorretamente.

Importante destacar que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já aprovou, no começo deste ano, novas diretrizes para o uso de IA durante o período eleitoral. As empresas que oferecem sistemas de IA estão proibidas de ranquear, recomendar ou favorecer candidatos e partidos, evitando que algoritmos interfiram na decisão de voto do cidadão.

A inteligência artificial pode ser uma ferramenta extraordinária para ampliar o acesso à informação. Mas não pode se transformar em uma máquina de fabricar certezas falsas. Em uma eleição, onde cada voto é uma decisão individual e soberana, o eleitor não precisa de um oráculo, mas de informação confiável. O que, convenhamos, está longe de ser verdade.