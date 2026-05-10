O alto custo do adubo importado no Brasil é uma constante preocupação central para o agronegócio em 2026, com cerca de 88% dos fertilizantes utilizados no Brasil vindos do exterior, o que dificulta uma agricultura compatível e de uma forma mais eficiente perante as nações do mundo inteiro.

Este cenário gera insegurança, especialmente com quase metade das importações de regiões de instabilidade geopolítica, como o Oriente Médio, conforme apontam especialistas que analisam os impactos existentes de insegurança aos produtores rurais, responsáveis pelo abastecimento de cereais e produtos em grão de diversas espécies.

O Brasil, por sua vez, é um dos maiores produtores agrícolas do mundo, mas precisa importar 88% dos fertilizantes usados para produzir comida, segundo levantamento realizado diante da necessidade de importação para fortalecer a produção agrícola, principalmente nossos principais produtos advindos da terra.

Além desse aspecto, nosso país atinge o patamar de ser uma das maiores potências do mundo, líder na produção e na exportação de soja, carne bovina, café e açúcar, porém, mesmo assim, depende fortemente de um dos principais produtos que sustentam essa atividade: fertilizantes.

Alessio Canonice, Ibirá

Sentenças

Quando se ouve um magistrado afirmar que seus proventos são irrisórios e que a restrição dos chamados “penduricalhos” poderia levar à comparação com condições de trabalho análogas à escravidão, surgem diferentes reflexões.

Sem qualquer referência a casos concretos ou a pessoas específicas, cabe apenas uma indagação em caráter abstrato: de que forma a percepção de desvalorização profissional pode impactar a motivação, desempenho ou atitudes contrárias às leis de agentes públicos?

Em outra perspectiva, é pertinente questionar, de modo geral, quais fatores podem influenciar a qualidade e o rigor das decisões no exercício da magistratura, sempre partindo do pressuposto da integridade e do compromisso institucional que se espera da função.

Marcus Aurelio de Carvalho, Santos