Um absurdo a atitude do município de desafetar e alienar uma praça pública, sob a alegação de não ter interesse na área. O vice-prefeito tenta justificar que o poder público necessita dar destinação a essa e outras áreas (arrecadar fundos para cobrir negligência administrativa), e que “não pode é deixar parado, deixar terreno com mosquito, com dengue e sujo”.

Por que não urbaniza e dá uma destinação digna ao terreno, entregando à população um lugar aprazível e de convivência pública? A praça (área verde) existente no Parque dos Pássaros não está suja, não tem mosquitos, não tem dengue e não está parada, afinal nós, moradores, realizamos a limpeza, a poda do mato e mantemos a área sempre limpa, por conta própria, o que seria obrigação do poder público. E me admiram os vereadores (18 deles) votarem a favor de tal paradoxo, dando a entender que pode existir algo oculto por trás dessa decisão.

Espero que o Ministério Público tome a atitude cabível, não permitindo que se materialize tal descalabro.

Luiz Fernando Guimarães Ortega, Rio Preto

Copa

Para o mundo, a Copa dos protagonistas.

Para mim, como brasileiro, a Copa da inveja.

Inveja dos protagonistas de todas as outras seleções.

Inveja do futuro da seleção de Marrocos.

Inveja da raça da seleção argentina.

Inveja da torcida da Noruega.

Inveja da alegria da seleção de Cabo Verde.

Inveja da emoção na despedida do ídolo da seleção mexicana.

Inveja do comprometimento dos japoneses.

Inveja da qualidade da seleção francesa.

Inveja de Cristiano, de Lionel, de Kane, de Haaland, de Mbappé, de Lamine e de tantos outros.

Inveja dos jogadores de outras seleções, orgulhosos de defendê-las.

Inveja, inveja, inveja...

Pobre futuro teremos.

Debrair Aristeu Izique Júnior, Rio Preto

Trânsito

Sobre a notícia "Jovem atropelado na Andaló sai do coma e conversa com familiares", até quando teremos que conviver com um trânsito tão violento quanto este de Rio Preto? Fui atropelado no dia 3 de junho. O infrator invadiu a faixa de pedestre, mesmo os demais terem parado, para eu atravessar. Passarei por cirurgia no joelho direito. Mesmo após mais de um mês, minha perna direita está inchada. Minha cabeça afundou o parabrisa do carro do infrator.

Gustavo Lepe, via Instagram