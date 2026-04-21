Alguém que nos enxergue
Não é questão de gosto musical. É sobre identidade, e sobre quem lucra em nos convencer de que somos algo que não somos
Trinta mil ingressos vendidos. Trinta mil pessoas de preto num show aqui, em São José do Rio Preto. Slash no palco, Axl na voz, e uma cidade inteira desmentindo a narrativa que lhe foi colada por anos.
Alguém ainda acredita que Rio Preto cabe num rótulo?
Não é questão de gosto musical. É sobre identidade, e sobre quem lucra em nos convencer de que somos algo que não somos.
O show do Guns N’ Roses não nasceu de política pública. Nenhuma secretaria planejou. Nenhum secretário assinou ofício. A cidade foi escolhida porque o mercado enxergou o que os gestores municipais teimam em ignorar: Rio Preto é polo regional capaz de absorver eventos de escala nacional sem tutela pública. A nova configuração da região metropolitana chegou a essa conclusão antes da prefeitura.
Enquanto isso, o poder municipal gastou cerca de R$ 6 milhões no Carnaval Sertanejo. Dinheiro público. Atrações trazidas de fora. Retorno em empregos que duraram o tempo do palco desmontado. Um palco. Desmontou. Sumiu. A cidade ficou com a conta.
O contraste entre os dois eventos diz mais do que qualquer relatório de gestão.
Mas voltemos ao rótulo de cidade conservadora. Há menos de quinze anos, Rio Preto esteve a um fio de eleger um prefeito do PT, quando a aprovação de Lula e de Dilma sustentava índices altos. O atual prefeito não foi eleito por carregar o apoio de Bolsonaro. Foi eleito porque a cidade o enxergou como outsider, alguém de fora do esquema que engessou a gestão por décadas. Não foi voto ideológico. Foi voto de ruptura. O eleitor rio-pretense reconhece resultado, não escolhe bandeira.
Essa é a Rio Preto que eu conheço: pragmática e curiosa, que não espera o governo descobrir o que ela já sabe. Em 2013 e 2014, o Movimento Startups Rio Preto realizou dois Startup Weekend que acompanhei de perto e cujos dados conheço bem. No primeiro, mais de 150 participantes, superando eventos realizados em Salvador, em Londres e em Cingapura. Interior paulista atraindo mais gente do que capitais internacionais para o mesmo formato. As pessoas vieram porque queriam.
Isso se repete porque a cidade tem algo que os gestores nunca souberam usar: ela topa o novo. Tem escala, formação e disposição para isso.
Quem mora aqui sabe que o produtor rural da região não se fantasia de cowboy. Trata sua propriedade como empresa, com gestão e tecnologia. O funk pulsa forte na periferia, com vida própria e público fiel. E quem estava no Clube do Lago quando o grande Zé Celso Martinez Corrêa se apresentou durante o FIT, em parceria com o SESC, com atores nus na piscina conclamando o público a entrar, sabe que Rio Preto já abrigou experiências que poucas capitais ousaram receber. Não é saudosismo. É memória de uma cidade que, quando tem espaço, vai fundo.
Rio Preto não é sertaneja. Não é roqueira. Não é funkeira. É cosmopolita, no sentido real: recusa-se a ser reduzida a uma caricatura que serve a quem precisa que ela seja pequena.
Nas últimas décadas, Olímpia construiu um protagonismo no turismo que Rio Preto sequer chegou a cogitar. Com o futuro aeroporto internacional e a alcunha de Orlando brasileira, nossa vizinha avança enquanto assistimos. O show do Guns talvez tenha sido um dos últimos alertas: ou a cidade acorda para o que tem, ou volta ao obscurantismo que os próprios dirigentes nos impuseram. O destino recém-descoberto de grandes shows pode ser passageiro. E aí não haverá palco, nem plateia, para dizer que não foi avisado.
O show aconteceu sem a prefeitura. Isso não é elogio. É o problema. Rio Preto não deveria depender de que o mercado a descubra sozinho. A pergunta não é o que a cidade pode fazer quando tem chance. É quantas chances perde enquanto espera por uma gestão que governe à sua altura.
Beto Braga
É empresário