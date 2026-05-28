Alerta nas licenciaturas

Os números revelados pela Prova Nacional Docente, o "Enem dos Professores", expõem uma realidade alarmante para a educação na região de Rio Preto. O levantamento, publicado na edição desta quarta-feira, 27, do Diário da Região, mostra que mais de um terço dos estudantes concluintes dos cursos de licenciatura não atingiram o desempenho mínimo considerado adequado para o exercício da docência. Trata-se de um retrato preocupante, que exige reflexão imediata e ações concretas de universidades, gestores públicos e órgãos de fiscalização.

A formação de professores é uma das bases mais importantes de qualquer sociedade que pretenda avançar social e economicamente. Quando 37% dos futuros docentes apresentam desempenho abaixo do básico em uma avaliação nacional, o problema deixa de ser pontual e passa a representar uma ameaça estrutural ao futuro da educação. Afinal, professores mal preparados tendem a reproduzir deficiências de aprendizagem dentro das salas de aula.

O cenário se agrava ainda mais quando observados os dados dos cursos de Ensino a Distância. O índice de estudantes que não alcançaram a meta mínima chega a 66%, ou seja, dois em cada três concluintes. Embora o EaD tenha ampliado o acesso ao ensino superior, especialmente para quem enfrenta dificuldades financeiras ou geográficas, os resultados levantam questionamentos sérios sobre a qualidade da formação oferecida em parte dessas instituições.

A avaliação promovida pelo MEC e pelo Inep escancara uma crise que não pode mais ser ignorada. O uso desses subsídios deve servir de base para mudar o cenário. Caso contrário, qual seria a serventia dessas avaliações? A expansão desenfreada de cursos, muitas vezes sem a devida fiscalização e sem critérios rigorosos de qualidade, compromete diretamente a formação dos profissionais responsáveis por educar as próximas gerações. O alerta feito pelo professor Valter Roberto Silvério na reportagem do Diário é pertinente ao apontar a ausência de responsabilidade sistêmica e o impacto dessa omissão na educação básica.

Obviamente, não há solução simples para um problema tão profundo. É necessário fortalecer a fiscalização dos cursos de licenciatura, valorizar a carreira docente e garantir que universidades, públicas e privadas, ofereçam formação sólida e compatível com a importância da profissão. Raciocínio que, é evidente, vale para todas as profissões.

O País não conseguirá melhorar seus indicadores educacionais enquanto a formação de professores continuar apresentando resultados tão preocupantes. Sem bons professores, de fato, não haverá bons alunos.