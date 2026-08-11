O número de acidentes e atropelamentos no Brasil tem apresentado alta significativa nos dias presentes. Dados do Ministério da Saúde e do SUS (Sistema Único de Saúde) indicam que a taxa de mortalidade no trânsito subiu nos últimos anos.

Fatores de risco no trânsito e nas ocorrências diárias nas ruas e nas estradas estão associados a múltiplas situações comportamentais e estruturais por órgãos de trânsito e estudos especializados sobre as ocorrências que se verificam, mesmo nas cidades e capitais de todo o país.

Nas rodovias federais, por exemplo, o número de vidas fatais de atropelamentos cresceu 11,5% no ano passado, com destaque à cidade de São Paulo, onde pedestres perdem a vida numa situação constrangedora por parte de alguns condutores de veículos, sem obedecer às regras fundamentais e indispensáveis do trânsito diário em todo o território nacional.

Considerados os mais vulneráveis no trânsito, os pedestres são, depois dos motociclistas, as maiores vítimas fatais nas rodovias brasileiras. Os dados mais recentes do Ministério da Saúde revelam que 5.662 pedestres deixaram de respirar este ar que todos nós respiramos em sinistros de trânsito em 2023, o que representa 16,2% das mortes e um aumento de 5,1% na comparação com o ano anterior.

A triste estatística se repete nas estradas de todo o país. Em São Paulo, 22% das mortes no trânsito em 2024 se relacionam a pedestres, de acordo com o "Infosiga" (Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito) e plataforma com estatísticas sobre sinistros de trânsito no Estado de São Paulo e na própria capital, onde se concentram tais acidentes, que vêm causando preocupação à medida que os dias se sucedem, tomando dimensão os fatos registrados pelo Departamento de Trânsito.

Alessio Canonice, Ibirá

Religião

Sobre a reportagem "Jovens voltam aos bancos das igrejas contra ansiedade e depressão", tem vazios que só Deus pode preencher. Infelizmente a minha geração se afastou muito da Igreja. Mas é com imensa alegria que vejo os jovens retornando de coração aberto.

Renata Castro Gomes, via Instagram