A voz do poeta

Walter Roberto Merlotto nasceu de parto normal em casa, na rua Primeiro Mestre, e morou os dois primeiros anos de vida na Anchieta, em Rio Preto, no final da década de 1950. Na sequência, ainda bebê, iniciou uma história de mais de meio século com o Instituto Penal Agrícola (IPA).

Filho de agentes penitenciários, ele mudou-se para a Vila do Sossego, uma das várias colônias de funcionários do IPA. As moradias ficavam nas dependências da instituição, que chegou a abrigar em torno de dois mil reeducandos. Eles trabalhavam em diversos ofícios como parte do processo de reinserção à sociedade.

Em um ambiente de segurança, Walter Merlotto cresceu solto, brincou bastante com os amigos e aproveitou as maravilhas naturais do lugar. Nos horários inversos aos da escola, passeava na floresta, nadava na represa, explorava as nascentes, tomava banho de cachoeira e vivia em harmonia com a natureza.

Jamais se esqueceu da tranquilidade e do clima respeitoso da Vila do Sossego. Ainda hoje, no entanto, recorda-se do som do tiro mortal disparado pelo reeducando João Pereira Lima no diretor Javert de Andrade, na década de 1960.

Aos 12 anos, Walter Merlotto se posicionou em uma janela, enxergou uma imagem bucólica, com a lagoa dos patos ao fundo, e sentiu vontade de construir frases para dar vazão ao que sentia. Naquele momento, não teve noção do que aconteceu.

Sem caneta ou lápis à mão, pegou folhas de abóbora, enrolou e escreveu na parede mesmo, mas não assinou por vergonha. Começava ali, sem saber, sua trajetória de escrita.

Enquanto o pai o incentivava a aprender música e o presenteou com um violão, a mãe criava e declamava poemas. Diante das sugestões, passou a escrever inquietações, observações e sentimentos em um caderno.

Não mostrava a produção solitária a ninguém, até que, um dia, criou coragem e apresentou alguns escritos ao avô, Joaquim de Paulo Sant’ana, professor, que prontamente percebeu o talento: “Meu neto, você é poeta...”

Com 22 anos, Walter Merlotto deixou a colônia do IPA. Não porque quis, acabou obrigado. O pai morreu em serviço em um acidente de trânsito, aos 47 anos, na rodovia Washington Luís, na altura da Vila Toninho. Na ocorrência, também faleceu Nelson Ibrahim Lutaif, diretor do IPA.

Conhecedor da rotina do instituto e influenciado pela família (pais e irmã agentes penitenciários), Walter Merlotto prestou concurso público na área e foi aprovado em primeiro lugar. Antes de assumir o posto, no entanto, cursou um semestre do curso de Jornalismo em Ribeirão Preto. Trancou a matrícula ao ser convocado pelo Estado.

Começou a trabalhar em Pirajuí, a 150 quilômetros de distância. Ficou somente seis meses na região de Bauru, já que surgiu uma vaga em Rio Preto. Assim, voltou ao IPA como servidor e permaneceu mais 32 anos, totalizando 52 anos no local, onde viveu momentos intensos, de amizade com outros colaboradores e de aprendizado.