A verdade e os seguros

O mundo das verdades, ou há verdades neste mundo? Um país da verdade ou de verdade? Enfim, dizem que começamos essa Nova Era. É verdade? Se é ou não, já gostei dessa “verdade” que está vindo por aí. Aliás, dias atrás, estava falando com o meu “guru” aqui da Terra, e ele me disse que eu estou muito “light” e que preciso ser mais verdadeiro em minhas palavras e colocações. Verdade! A bem da verdade, o que está sendo dito é que teremos esse “impositivo coletivo”, que virá impulsionar uma nova fase na sociedade humana.

Voltando ao meu “guru”, que me chamou de muito bonzinho nos constantes artigos abordando o produto seguro, a indústria (seguradoras, SUSEP etc.) e o consumidor, pasmem os senhores, ele cravou que a nossa verdade, a dos Corretores de Seguros, vai muito mais além dos “colóquios” ad-expostos e que necessitamos enxergar melhor o que está por detrás, além das objeções e faltas que são tratadas ou expostas aqui.

Posso falar o que realmente ele me disse? Posso?

Objetivamente, ele disse que nem o consumidor nem a indústria possuem o entendimento do nosso verdadeiro papel (Corretores de Seguros). Que é preciso ir mais além, mais do que já vimos fazendo há décadas. Foi nesse momento que passei a entender melhor a que ele estava se referindo.

Passei a falar do nosso Projeto de Avaliação Objetiva do Produto Seguro, envolvendo principalmente a indústria (Seguradoras), o órgão regulador (SUSEP), os Corretores de Seguros, o próprio consumidor, pessoa física e jurídica, e o produto seguro.

A princípio, seguindo características já existentes, como o ranking e o rating, estamos chamando esse projeto de “Business Control”. O projeto é um método de avaliação sistêmico e de performance, tanto do agente legalmente autorizado a operar como de suas ramificações (assistências etc.) no dia a dia da proteção que lhe é atribuída. O mecanismo de avaliação visa exteriorizar, percentualmente, o grau de satisfação envolvendo esses sistemas, o que vai caracterizar o que já falamos aqui no “Ecossistema de Proteção”: sua eficiência e consistência de satisfação.

Não seria necessário dizer que o nosso “guru” ficou extremamente empolgado com a notícia, e foi nesse momento que passou a ficar mais confiante e a dizer que é possível responder aos paradigmas que surgem para modificar o estado das coisas, que julgávamos inertes.

A grande verdade é que os seguros vão evoluir, assim como seus agentes, tendo em vista que este é o caminho de todas as coisas. Em um outro artigo, que “está no forno”, vou trazer aqui uma pitadinha de como é o Seguro na cidade espiritual “Nosso Lar”. Acreditem.

Shirtes Pereira

Securitário. Corretor de Seguros, CEO Grupo SHIRTESEG, Ex-Professor FUNENSEG, Ex-Diretor Regional do SINCOR-SP, Ex-Mentor do CORRERP, Bacharel Ciências Econômicas e Administração de Empresas, Presidente da ABCS.