A Terra entrou no cheque especial

Na última quinta-feira, 30, a humanidade recebeu o extrato mais importante do ano. A partir de então, tudo o que for consumido até 31 de dezembro será retirado não da renda do planeta, mas do seu patrimônio. Em linguagem bancária, entramos no cheque especial. Em linguagem física, começamos a comer o principal.

O cálculo é da Global Footprint Network, organização que há três décadas mede a distância entre o que a Terra regenera e o que dela é extraído. O resultado de 2026 é o mais grave já registrado: a humanidade consome recursos naturais 73% mais rápido do que os ecossistemas conseguem repor.

A metáfora financeira não é ornamento retórico: é o núcleo do problema. Quando uma família vive cinco meses por ano acima do limite do banco, o gerente liga. Quando um país faz o mesmo com suas contas públicas, o Fundo Monetário Internacional (FMI) desembarca com uma comitiva. Quando a espécie inteira faz isso com a base biológica da própria existência (florestas, solos, pesca e atmosfera), nenhum telefone toca.

O relatório examinou as estratégias nacionais de desenvolvimento e chegou a uma conclusão desconcertante em sua simplicidade: nenhum país do mundo incorpora a sobrecarga ecológica ao seu planejamento econômico. Nenhum.

A escassez de recursos já alimenta inflação de alimentos, insegurança energética e conflitos. E os governos seguem tratando a natureza como rubrica ambiental, não como fundamento macroeconômico.

O Brasil ocupa, nesse balanço global, uma posição que deveria envergonhar menos e responsabilizar mais. O País é o maior credor ecológico do planeta em termos absolutos: nenhuma outra nação detém biocapacidade comparável à Amazônia, ao Cerrado e ao Pantanal.

Se toda a humanidade consumisse como o brasileiro médio, a sobrecarga chegaria apenas em 14 de agosto. Mas o mesmo País que empresta fôlego ao mundo figura entre os cinco maiores emissores de gases de efeito estufa, e o motivo é conhecido, documentado e evitável: o desmatamento. Somos o credor que incendeia a própria garantia. Nenhum banqueiro aceitaria o paradoxo, mas o brasileiro o naturaliza.

Reduzir pela metade as emissões da queima de combustíveis fósseis, responsáveis por cerca de 61% da pegada ecológica global, empurraria a data da sobrecarga três meses adiante.

Desde 1971, quando a série histórica começou e o planeta ainda fechava o ano no azul, a data da sobrecarga avançou de 29 de dezembro para 30 de julho. Meio século bastou para converter um mês de folga em cinco meses de dívida. As próximas gerações herdarão esse extrato com uma pergunta anexada: vocês sabiam? A resposta, registrada em relatório público, traduzida em quatro idiomas e anunciada todo 5 de junho, é sim. Mas a informação foi tratada, ano após ano, como mais uma efeméride do calendário ambiental, espremida entre o Dia da Árvore e o do Meio Ambiente.​​​​​​​

Ensinar essa contabilidade às novas gerações é o mínimo que os atuais governantes podem fazer para garantir um futuro não tão distante menos temeroso.