A Redentora ressurge, ainda mais acolhedora

Era fim de tarde de domingo aparentemente tranquilo, 17 de dezembro de 2023, quando o tempo sobre São José do Rio Preto (literalmente) fechou. Muitas nuvens pesadas trouxeram rapidamente chuva e ventos fortes para uma área restrita ao corredor central da cidade. E quando o temporal finalmente passou, os estragos eram visíveis por toda a parte.

Casas destelhadas, árvores tombadas sobre veículos, painéis de lojas e propaganda danificados. E, para espanto geral, um dos mais tradicionais templos de Rio Preto, a Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração – a Igreja da Redentora como todos conhecem, foi um dos pontos mais severamente atingidos. O teto foi arrancado por uma rajada de vento e totalmente destruído. No interior da igreja havia escombros por todos os lados. Uma cena que entristeceu a todos.

Avisado sobre a extensão dos danos, acionei imediatamente a equipe de engenheiros da Prefeitura, a Defesa Civil, e quem mais na área pública pudesse ajudar a avaliar a situação. Recordo ter encontrado o Padre Jarbas, homem forte e líder respeitado, um tanto surpreso e desolado ao ver de perto a destruição, no local onde fez celebrações memoráveis - seus sermões sempre ilustrados por passagens bíblicas curiosas, pela contextualização dos fatos históricos, sempre cercado pelas crianças - protagonistas do final de cada ato religioso; além das centenas e centenas de batizados e casamentos feitos ali.

Jarbas e sua equipe não se abateram. Falavam em reconstrução e fé. Em meio ao cenário de destruição, ele celebrou o fato de o espaço estar vazio durante o temporal e ninguém ter se ferido. Ainda no calor dos acontecimentos, convocou a comunidade para a recuperação, afirmando que o momento era de "renascer para um tempo novo". E foi exatamente isso que ocorreu.

O prédio acabou interditado por falta de segurança, mas as celebrações não pararam. Foram transferidas para um ponto mais seguro no mesmo local.

Legiões de voluntários se envolveram na campanha de reconstrução. O temporal destruiu, mas a comunidade se propôs a reconstruir!

É bonito ver quando a fé e a união das pessoas falam mais alto do que qualquer adversidade. A Igreja da Redentora passou por um dos momentos mais difíceis de sua história, mas o povo de Rio Preto não deixou de acreditar e contribuir. Agora todos celebram o esforço de cada um!

Cada mão que ajudou, cada doação, cada hora de trabalho foi um ato de amor por esse lugar que une tantas famílias da nossa cidade. As portas da Redentora se abrem novamente, com beleza e imponência, sem jamais se afastar de valores como acolhimento, fé, solidariedade, justiça, esperança e a generosidade de sempre.

Essa reabertura é muito mais do que uma reforma, é uma prova de que juntos somos mais fortes! Que a fé que reconstruiu essa igreja nos guie sempre, tanto em momentos felizes, quanto nas dificuldades que a vida nos apresenta. As palavras que ficam em nossos corações são superação, fé e amor.

Edinho Araújo

Foi prefeito de São José do Rio Preto por 4 vezes,deputado estadual e federal, ministro de Portos e prefeito de Santa Fé do Sul.