A proteção precisa acontecer o ano todo!

Desde 2014, trabalhamos com teatro sobre abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Passamos por 26 cidades com 140 apresentações, nas quais contribuímos com arte e informação no combate a essa prática tão dolorosa e cruel, que causa traumas que, na maioria dos casos, nunca serão superados.

Criada por Anderson Niels, “Diga Não!” teve 11 sessões neste ano, e uma delas foi na campanha da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Rio Preto, no Calçadão, para crianças de projetos sociais, com uma passeata finalizando o evento. Nela, encenamos situações em que as possíveis vítimas se lembram de um familiar alertando-as sobre os cuidados que todos têm que ter com as armadilhas dos aliciadores e conseguem escapar do perigo.

Entre uma cena e outra, nós, atores, conversamos com o público sobre as consequências caso o abuso tivesse acontecido. Em “A Culpa não é Sua” e “Papel Amassado”, escritos pela psicóloga Patrícia Padilla (pós-graduada em Neuropsicologia e TCC), a abordagem é mais impactante: o abuso acontece!

Em uma das peças, a abordagem acontece por meio da internet, onde o aliciador finge ter a idade da adolescente, o que resulta em um encontro no qual o abuso acontece. Na outra, o abuso é cometido pelo avô contra sua própria neta, o que torna o crime ainda mais repugnante. Porém, ambos acabam presos após as mães terem conhecimento dos abusos e, juntas, fazerem a denúncia.

Mas sabemos que, na vida real, muitos conseguem se blindar por meio das ameaças às vítimas e pela “teoria” de que, se elas contarem para alguém, serão desacreditadas. Mas o melhor caminho sempre será, mesmo que saibamos que é extremamente difícil, fazer a denúncia com o apoio e o acolhimento da família e dos órgãos competentes, que são fundamentais para que as vítimas consigam substituir o medo pela coragem!

Temos sempre retorno das equipes da Assistência Social de que, após o teatro, muitas crianças e adolescentes procuram ajuda, e isso demonstra que a arte cumpre seu principal papel, que é despertar emoções e reflexões.

A campanha Maio Laranja deste ano está chegando ao fim, mas a proteção precisa acontecer durante o ano todo!

Leandro Aveiro

Diretor e Produtor Artístico da Livre Produções Rio Preto.