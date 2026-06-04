A política bandida

A Operação Rei do Pix, deflagrada pelo Gaeco em Catanduva, expõe mais uma vez uma ferida aberta na política brasileira: a transformação de mandatos populares em instrumentos de enriquecimento ilícito. As graves suspeitas de desvio de recursos públicos, envolvendo vereadores, ex-vereadores, servidores e empresários, chocam não apenas pelos valores milionários investigados, mas pela aparente naturalidade com que esquemas dessa natureza passam a integrar o noticiário cotidiano.

Segundo as investigações, um grupo teria criado dezenas de empresas de fachada para simular serviços e desviar recursos da Câmara Municipal. Os relatos de contratos sem licitação, gastos incompatíveis com a realidade e empresas sem estrutura mínima para funcionar desenham um cenário que, se confirmado pela Justiça, representa um profundo desrespeito ao dinheiro do contribuinte e à confiança depositada pelos eleitores.

Mas há um aspecto igualmente preocupante que merece reflexão. Tão grave quanto a suspeita dos crimes é o risco de a sociedade se acostumar a eles. Quando operações policiais envolvendo agentes públicos deixam de causar indignação e passam a ser recebidas como algo esperado, instala-se um perigoso processo de banalização da corrupção. A política, desse jeito, passa a ser vista como uma extensão das páginas policiais, levando o exercício de cargos públicos a conviver com a presunção permanente de irregularidades.

É preciso lembrar que a imensa maioria dos cidadãos participa da vida pública esperando que seus representantes atuem em favor do interesse coletivo. Cada novo escândalo corrói essa confiança, afasta pessoas honestas da política e fortalece o descrédito nas instituições democráticas. O resultado é uma sociedade mais cética, mais distante da participação política e mais vulnerável a discursos oportunistas.

As investigações ainda estão em andamento e todos os envolvidos têm direito à ampla defesa e ao devido processo legal. No entanto, independentemente do desfecho judicial, o episódio serve como alerta. A democracia depende da integridade de seus representantes e da vigilância permanente da população. Normalizar denúncias de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa no ambiente político significa aceitar uma deterioração institucional que não pode ser tratada como rotina.

O combate à corrupção exige rigor das autoridades, transparência das instituições e cobrança constante da sociedade. Afinal, quando a política passa a ser associada naturalmente a escândalos e prisões, perde a democracia, perdem os cidadãos e perde o futuro das cidades que deveriam ser governadas em benefício da população.