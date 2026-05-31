Recentemente, nossa coluna destacou os 95 anos da Diocese da cidade de São José do Rio Preto, criada em 25 de janeiro de 1929, publicada pelo Papa Pio XI, pela Bula “Sollicitudo Omniun Ecclesiarum”. A partir dela, atendendo ao pedido do então bispo de São Carlos, dom José Marcondes Homem de Mello, é oficializada a criação das Dioceses de Jaboticabal e Rio Preto. Além de criar a diocese de Rio Preto, o Papa Pio XI nomeou também o primeiro bispo local: dom Lafayette Libânio, escolhido em 8 de agosto de 1930.

Em 2025, a Diocese foi elevada à condição de Arquidiocese de São José do Rio Preto, pelo Papa Leão XIV. Hoje, a Arquidiocese reúne 94 paróquias e cerca de 300 capelas espalhadas em 50 municípios da região. Entre elas, destaca-se a Paróquia São Benedito, erguida no coração da antiga Vila Ercília, na Praça Cônego Lauro de Souza. Atualmente, o Pároco oficial é o padre Luiz Caputo, com o auxílio do Vigário Joseph e do seminarista Caio Pirani.

“Neste domingo, 31 de maio, às 8h30, nossa comunidade celebrará mais uma tradicional Coroação de Nossa Senhora, renovando a fé e o amor filial à Mãe de Jesus que atravessam gerações em nossa paróquia”, diz Caio.

A história da Igreja São Benedito começa em janeiro de 1935, quando moradores da vila Ercília uniram-se em festas e quermesses para arrecadar fundos destinados à construção do templo, em terreno doado por Adolpho Guimarães Corrêa, chefe político da cidade durante doze anos e sete meses. A primeira festa foi realizada em louvor de São Benedito e São Sebastião, sob a direção do padre Gregório Nafria.

Em 9 de junho daquele ano, com a presença do Bispo Dom Lafayette Libânio, aconteceu a bênção solene da primeira pedra do futuro templo. Em julho, as plantas da igreja, em elegante estilo gótico, com sua bela torre de 30 metros, foram apresentadas e aprovadas pela Prefeitura, na gestão do prefeito Dr. Synésio de Mello e Oliveira (1933 a 1936). Pouco depois, em 19 de agosto, sob a direção do construtor Raphael Cherubini iniciaram-se as escavações dos alicerces.

O jornal A Notícia, em 25 de agosto, registrava: “O populoso bairro da Vila Ercília terá dentro de pouco tempo a sua igreja”. Em janeiro de 1936, foi a vez da Folha de Rio Preto visitar as obras em andamento. A construção prosseguiu até 1937, quando o pintor sacro Moraes Calchi, de Jaboticabal, projetou e executou o altar de mármore, balaustrada e degraus da Capela-Mor, a pia batismal, a sacristia e o batistério. Finalmente, em 2 de novembro de 1937, a Paróquia São Benedito foi entrega à comunidade.