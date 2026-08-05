A MAGIA DAS VOZES

Os grupos vocais têm uma importante tradição na música brasileira. Existem desde o fim da década de 1920. Diferentemente das bandas e conjuntos, têm como principal característica a harmonia entre as vozes, acompanhadas ou não por instrumentos. Este artigo trata dos grupos vocais brasileiros mais conhecidos. Cada um deles daria um belo artigo, mas serei conciso.

Um dos primeiros grupos a cantar a diversas vozes foi “O Bando da Lua”, que surgiu em 1929. Tornaram-se conhecidos internacionalmente por acompanhar Carmen Miranda. A morte da cantora em 1955 marcou o fim do grupo. Era liderado por Aloisio de Oliveira, que depois fundou a icônica gravadora Elenco, esteio da Bossa Nova. Em 1942 surgiram os Cariocas que faziam arranjos a quatro ou cinco vozes quando o comum eram trios vocais. Foi o grupo mais representativo da Bossa Nova. O grupo se desfez em 2016. Os remanescentes criaram o “Quarteto do Rio”.

Em 1943 surgiram “Os Demônios da Garoa”, com repertório de sambas, que ajudaram a popularizar a obra de Adoniran Barbosa. A trajetória impressiona: mais de 70 discos, 30 milhões de cópias vendidas e onze mil shows em 83 anos de carreira. Constam no Guinness World Records (antigo “Guinness Book”) como sendo o grupo mais antigo em atividade contínua. Em 1958 surgiram os “Golden Boys” que eram formados por três irmãos da família Correia e um amigo. Eram uma versão brasileira do grupo americano “The Platters” e seu maior sucesso foi “Alguém na multidão” (1964). Tornou-se um grupo emblemático da Jovem Guarda. Os irmãos mais novos dos Correias formaram o “Trio Esperança” em 1961, cujo maior sucesso foi “Filme triste” (1963).

Os grupos “MPB 4” e “Quarteto em Cy” surgiram em 1964, marcados por harmonias vocais refinadas, afinação impecável, forte ligação com a Bossa Nova e parcerias com grandes nomes como Chico Buarque e Vinicius de Moraes. O primeiro ainda existe e o segundo encerrou suas atividades em 2023.

Milton Nascimento apadrinhou três grupos vocais. Em 1978 o “Boca Livre”, focado na pureza do canto coral acústico e no folk. Em 1979 o “14 Bis” que incorporou elementos do rock progressivo. Em 1980, o “Roupa Nova”, recordista brasileiro de trilhas sonoras de novelas, com mais de 20 milhões de discos vendidos. Em 1996, o grupo “Fat Family” surgiu em Sorocaba, inspirado em cantores americanos, interpretando ritmos como soul, gospel, R&B e pop.

Ouvir um grupo vocal traz uma sensação única de calor humano, paz e força. As vozes juntas criam um som cheio e puro que toca o coração de forma profunda. Existe emoção quando as vozes se unem em perfeita harmonia. O som é tão belo que dá um abraço na alma. É uma emoção difícil de explicar. Talvez porque algumas das maiores mágicas musicais não sejam feitas pelas mãos, mas pelas vozes.

TOUFIC ANBAR NETO

Médico-cirurgião, diretor da Faceres, escritor e membro da Academia Rio-pretense de Letras e Cultura (Arlec). Escreve quinzenalmente neste espaço às quartas-feiras.