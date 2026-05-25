A invasão dos 'wearables': estamos olhando menos para as Telas?

Se você der uma caminhada no final da tarde ali na nossa Represa Municipal em Rio Preto, vai notar uma cena que se tornou o padrão da nossa última década: centenas de pessoas caminhando com o pescoço curvado e os olhos fixamente colados em uma tela brilhante.

O smartphone nos entregou o mundo na palma das mãos, mas também nos cobrou um preço físico e emocional alto, refletido na nossa postura e na falta de presença no momento em que estamos vivendo.

No entanto, o mais fascinante de acompanhar a inovação agora em 2026 é perceber que estamos entrando em uma fase nova. O objetivo agora é, ironicamente, fazer com que a gente guarde o celular no bolso.

É a ascensão irreversível dos chamados dispositivos vestíveis, os famosos wearables, que prometem transformar a tecnologia em algo invisível, fundindo-a ao nosso corpo e ao ambiente de maneira sutil.

Estamos falando de anéis inteligentes que monitoram nossa saúde sem que precisemos tocar em telas, e óculos que projetam direções de GPS ou traduções simultâneas nas lentes. Temos até broches magnéticos com inteligência artificial que funcionam como assistentes, escutando e vendo o mundo com a gente.

Essa mudança não é um mero capricho da moda, mas uma resposta sincera à nossa exaustão digital. De acordo com os relatórios da IDC (International Data Corporation), o mercado global desses dispositivos continua a quebrar recordes, com centenas de milhões de unidades enviadas anualmente.

O verdadeiro motor desse crescimento é a inteligência artificial. Ela agora permite que esses aparelhos entendam o contexto de onde estamos sem precisarmos digitar uma única palavra.

Imagine a diferença na prática: em vez de interromper um jantar para procurar uma informação no celular, você simplesmente pergunta em voz baixa ao seu anel ou óculos. A resposta chega de forma fluida no seu ouvido ou projetada no seu campo de visão.

Isso é o que os maiores especialistas chamam de computação ambiente. A tecnologia está absolutamente em todo lugar, mas não ocupa o centro da nossa preciosa atenção visual.

Para quem trabalha com marketing, vendas e inovação, essa é uma curva de aprendizado obrigatória. Como vamos comunicar uma oferta para um consumidor que não está olhando para banners, mas sim interagindo com o mundo físico?

A resposta está na extrema utilidade. A publicidade invasiva e barulhenta perde espaço de vez para o auxílio útil e contextual.

Se o cliente usa um dispositivo que percebe que ele caminha sob o forte sol de trinta e cinco graus no nosso centro da cidade, e sugere uma pausa para hidratação oferecendo um desconto na sua loja logo na esquina, a tecnologia vira um benefício real e oportuno.

Esse cenário nos convida a sermos mais humanos na relação comercial. Estamos, enfim, recuperando o contato visual e a liberdade maravilhosa de ter as mãos livres, sem abrir mão da conexão constante que a vida contemporânea exige.

O grande desafio será conseguir equilibrar a nossa privacidade com essa conveniência. Afinal, esses aparelhos precisam conhecer nossos hábitos mais a fundo para serem realmente úteis.

Mas estamos diante da chance de curar a antiga dor no pescoço e voltar a olhar o horizonte, enquanto a inovação trabalha silenciosa a partir do nosso pulso ou dos nossos olhos.

O futuro não é mais uma tela que seguramos, mas um mundo inteiro que habitamos com ferramentas que parecem pura magia. Na verdade, são apenas a evolução natural por uma vida muito mais inteligente e equilibrada.

Samilo Lopes

CEO e Founder da Digital Hack e diretor de Comunicação da APETI