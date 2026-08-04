A Indústria 4.0 caipira da Noroeste Paulista

A próxima fronteira da inteligência artificial paulista e brasileira começa a florescer no chão de fábrica do interior. Tal desafio marca o aniversário de 59 anos do Ciesp Noroeste Paulista, comemorado em 1º de agosto. Mais do que celebrar uma história construída pelo empreendedorismo regional, o momento nos convida a olhar para o futuro próximo, que passa pela transformação digital da indústria.

A Diretoria Regional, com sede em São José do Rio Preto e jurisdição em 102 municípios, com mais de 1,6 milhão de habitantes, abrange área com 5.605 indústrias de transformação, responsáveis por mais de 117 mil empregos formais, o equivalente a 23% de todos os postos de trabalho com carteira assinada da região. O setor emprega mais do que qualquer outro segmento econômico local, com forte presença nos segmentos de alimentos, móveis, produtos metálicos, veículos, máquinas, vestuário, plásticos e biocombustíveis. Trata-se de uma base sólida, diversificada e muito conectada às cadeias produtivas do agronegócio e do mercado consumidor brasileiro.

Os números demonstram o potencial para agregarmos a IA e inovação a uma estrutura produtiva já consolidada. Trata-se de ferramentas para elevar a produtividade, reduzir desperdícios, aumentar a eficiência energética, aperfeiçoar o controle de qualidade, otimizar estoques e tornar os processos industriais mais competitivos. A verdadeira revolução tecnológica acontecerá, sobretudo, quando esses recursos chegarem de modo amplo e intenso às fábricas.

A ideia é promover o desenvolvimento de uma “Indústria 4.0 caipira”. O termo, mais do que carinhoso, traduz exatamente o que precisamos fazer: unir a tradição produtiva do interior paulista às tecnologias mais avançadas da manufatura inteligente. Queremos que as empresas produzam mais, com maior qualidade, menor consumo de energia, menos desperdício e maior capacidade de competir em mercados cada vez mais sofisticados.

Esse processo também exige mudança cultural, de modo que não abranja só as grandes, mas também as pequenas e médias empresas. Muitas das tecnologias já estão disponíveis em plataformas acessíveis, capazes de gerar ganhos imediatos de eficiência e reduzir custos operacionais.

Outro fator decisivo a ser considerado é que não existe transformação tecnológica sem pessoas preparadas. Esse é o maior desafio da próxima década. Precisamos formar técnicos, programadores, operadores de máquinas com IA incorporada, especialistas em análise de dados, manutenção industrial avançada e profissionais capazes de integrar conhecimento digital aos processos produtivos tradicionais. É nesse ponto que instituições como o SESI-SP e o SENAI-SP assumem papel decisivo. Ao oferecer educação básica de excelência, formação profissional, cursos técnicos, qualificação continuada e atualização tecnológica, tornam-se protagonistas de uma agenda crucial.

A dinâmica do mercado já aponta nessa direção. Apesar da pequena retração nos empregos observada em 2025, a indústria regional voltou a acelerar em 2026, acumulando saldo positivo de 2.935 postos formais de trabalho apenas até maio. Isso mostra que existe significativa capacidade de crescimento, desde que consigamos incorporar mais tecnologia, inovação e qualificação profissional ao ambiente produtivo.

Acreditamos que o futuro próximo da Indústria 4.0 transporá rapidamente a fronteira metropolitana, avançando cada vez mais na nossa região, onde tradição produtiva, vocação empreendedora, capacidade manufatureira e disposição para inovar sempre estiveram presentes. Temos todas as condições para transformar a Noroeste em um polo de serviços tecnológicos aplicados à produção. A IA não precisa ter sotaque estrangeiro. Pode e deve falar a linguagem das mulheres e homens que constroem a prosperidade do interior paulista.

Rafael Cervone

Presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).