A implantação do Círculo Operário Riopretano

No velho bairro da Vila Ercília, quando os sinos da recém-erguida Paróquia São Benedito ainda espalhavam ecos pelas ruas de terra, um homem de fé e esperança sonhou mais longe que as paredes da igreja: Monsenhor Gregório Nafria.

Ele olhou para os operários, para as mãos gastas do povo simples, para as mulheres de coragem silenciosa, para os filhos da pobreza e da dignidade, e compreendeu que era preciso construir mais do que altares: era necessário levantar abrigo, amparo, escola, fraternidade.

Com a ajuda do professor e economista Antônio Brás Vernucci, em 16 de junho de 1947, nasceu o “Círculo Operário Riopretano”, erguido na rua Dr. Américo de Freitas, 65, como quem planta uma árvore para dar sombra às gerações futuras.

Sua primeira diretoria foi integrada por Antônio Zanatel, presidente; Nelson de Oliveira, vice-presidente; Avelino Carvalho, tesoureiro; Orivaldo Pereira, vice-tesoureiro; José Inocêncio Amaral Sobrinho, primeiro secretário; Aurélio Rodrigues Galvez, segundo secretário; e Idálio de Mello, assistente geral.

A partir de 1951, sob a presidência de Antônio Brás Vernucci, muitas campanhas para reerguimento do quadro social foram feitas nos no salão de festas da entidade, com o histórico radialista Adib Muanis, da Rádio Rio Preto. Sucesso total.

Em 1952, ainda com Vernucci na presidência, aconteceu na sede da entidade uma grande comemoração do dia do Trabalho, inaugurando os serviços de assistência odontológica e o pavilhão escolar, com o serviço de aprendizagem de corte e costura, e datilografia, além da implantação da biblioteca, e de ensino primário e alfabetização e adultos.

Presentes na solenidade o Bispo Dom Lafayette Libânio, o prefeito Philadelpho Gouveia Neto, vereadores, autoridades civis e militares. O Jornal “A Notícia “deu grande destaque, em matéria de capa.

Na sequência, a diretoria conseguiu uma parceria com a OAB para assistência jurídica aos seus associados, além da importante assistência médica, a cargo do médico Dr. Antônio Bellini. Antônio Brás Vernucci ficou à frente da entidade de 1949 a 1957.

Outras figuras de destaque da sociedade rio-pretense foram presidentes da entidade. Entre eles, Álvaro Garcia Perez, Arnaldo Ribeiro, José Mattar, Irineu Augusto, Sidney Teodoro e Francisco Fernandes Soler, entre tantos.

O senhor João Fagundes foi por muitos anos zelador e administrador do Círculo Operário.

A partir da década de 1960, a entidade fez uma importante parceria com o Serviço Social da Indústria - Sesi, que passou a desenvolver atividades na sede, que passou a ser reconhecida como “a casa do operário”.