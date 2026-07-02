A Igreja do Mundo e a Copa dela

Na matéria do querido jornal Diário da Região: “Jogo do Brasil muda roteiro até na igreja”, em matéria do excelente jornalista Marco A. Santos, parece que o culto agora tem um dono ou uma dona: "Eu faço e mudo quando eu quero e acabou!" Parece que o culto não é de Deus nem para Deus, "é nóis que manda", ainda que a Bíblia afirme que o Cabeça da Igreja seja Cristo. Claro que justificativas puras e reais existem para se fechar as portas da igreja.

Em alguns casos, líderes espirituais contribuem para esfriar a fé dos fiéis, pois mudam um dia importante e de adoração a Deus por entretenimento, como os jogos da Copa do Mundo. Vale lembrar que governos de 14 países, representados por suas seleções na Copa do Mundo, perseguem, torturam e matam, das piores maneiras, mulheres, gays e cristãos (fonte: Missão Portas Abertas).

Mudar o dia do culto a Deus por uma besteira já é um pecado, e está mostrando que o dia de culto não é tão importante assim. Pior é quando, ao assistir ao jogo, o líder espiritual se encharca de vinho, cerveja e até libera para o rebanho. Em vez do Aleluia, solta-se "palavrão". Já não parece igreja, clube social? O que vale é encher a igreja de gente e fazer a vontade do povo, não a vontade de Deus. Alguém pode defender: "Mas é a cultura!" Mas tem cultura que é diabólica e demoníaca.

Nesse sentido, surge a reflexão sobre a centralidade do culto a Deus e o risco de perder sua prioridade. Estão passando a mensagem às crianças, adolescentes e jovens de que o jogo de futebol é mais importante do que cultuar ao Deus Vivo, descartando: "Deus a gente deixa para outro dia, o futebol, Copa, vôlei, canoagem, Olimpíadas, etc., em primeiro lugar".

A Bíblia Sagrada ensina que o culto a Deus é sagrado. Enquanto a Constituição Federal do Brasil protege o culto, o líder espiritual deveria protegê-lo e não o colocar à mercê do secularismo. É Deus, por meio da igreja, que mudou e muda o mundo, e não o contrário.

O culto a Deus é a expressão da garantia bíblica de que Cristo estará lá presente por meio do Espírito Santo, e, neste caso, Ele estaria sendo ignorado. "Sim, vai ter culto: quem quiser, venha cultuar ao Deus Vivo; quem não quiser, tudo bem, a vida é sua." Simples, sem relaxo, sem disputa.

Ainda que o futebol, vôlei e Olimpíadas não sejam pecados, e ninguém seja obrigado a cultuar a Deus, quando se relativiza o culto a Deus por um jogo de futebol ou qualquer outro entretenimento, isso levanta a reflexão sobre o princípio bíblico de que Deus deve estar em primeiro lugar em tudo na vida do cristão, conforme Mateus 6:33, e não "só de vez em quando".

A Bíblia, como regra de fé, alerta sobre a importância do amor e da devoção genuína a Deus, bem como sobre a responsabilidade de não causar escândalo na fé de outros irmãos. "Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém". Jesus foi mais além: "Não somos deste mundo".

Que Deus nos perdoe e nos ajude.

Afonso Martins

Ministro do Evangelho.