A IA não é apenas o modelo, é o ecossistema

Recentemente, conversando com um amigo que trabalha na indústria farmacêutica, ele trouxe uma preocupação relevante. A empresa começou a utilizar IA para analisar o trabalho dele e dos colegas de campo. Performance, abordagem, consistência. Tudo agora sendo observado sob uma nova lente, o que naturalmente levantou uma questão: como ele permanecerá relevante ao longo dos anos?

Essa conversa me fez refletir e cheguei a uma analogia simples, mas que ajuda a descrever o momento atual da inteligência artificial.

O cérebro humano é o sistema mais sofisticado que existe. Mas, por mais competente que seja um médico, um engenheiro, um programador ou um contador, o conhecimento isolado não produz resultado.

Para haver resultado, quatro elementos são indispensáveis. O primeiro é o conhecimento base, aquilo que foi aprendido, internalizado e dominado. O segundo são as habilidades práticas, a capacidade de aplicar esse conhecimento com precisão. O terceiro é o acesso a fontes externas, dados, histórico, referências e contexto que ampliam a capacidade de decisão. E o quarto é o ambiente de execução, o local onde a decisão se transforma em ação.

Remova qualquer um desses elementos e a inteligência continua existindo, mas o resultado fica comprometido.

Essa lógica sempre foi mais evidente em profissões intensivas em conhecimento. Médicos, advogados, engenheiros e analistas são profissionais cujo valor está na capacidade de processar informação complexa, formar julgamento e tomar decisão. São exatamente esses perfis que mais sentem o impacto da IA e que mais se beneficiam quando o ecossistema ao redor dela está bem estruturado.

E é exatamente isso que estamos vendo acontecer com a IA generativa.

O LLM é o cérebro. Capaz, sofisticado, impressionante. Mas o que transformou inteligência artificial em resultado de negócio não foi o modelo isolado. Foi o ecossistema construído ao redor dele.

A memória e o contexto, viabilizados por tecnologias como RAG e bases de conhecimento privadas, conectaram a IA à realidade de cada empresa. A orquestração e os agentes transformaram capacidade em ação coordenada. Protocolos de integração como MCP e A2A estabeleceram a padronização que conecta agentes, sistemas e fluxos. A observabilidade trouxe rastreabilidade, monitoramento de qualidade e controle de custo, porque IA sem governança não escala em ambiente corporativo. E as interfaces operacionais, por voz, APIs ou automação embarcada, colocaram a IA para operar diretamente onde o trabalho acontece.

Os modelos continuam evoluindo e essa evolução é fundamental. Mas é o ecossistema ao redor que está transformando capacidade tecnológica em valor concreto para as organizações.

É justamente nessa camada, composta por memória, contexto, agentes, integração, observabilidade e execução, que a próxima geração de valor corporativo está sendo criada. E, ao que tudo indica, é nela que estará a verdadeira vantagem competitiva dos próximos anos.

Rafael Derrico

Ex-presidente da Apeti.