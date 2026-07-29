A IA e os pequenos negócios

Vivemos um momento que tende a ser lembrado como uma das principais transformações da história dos negócios. Assim como a eletricidade mudou a indústria, a internet alterou a comunicação e os smartphones transformaram o consumo, a Inteligência Artificial (IA) inaugura uma era. O que antes parecia distante, hoje faz parte da rotina de milhões de pessoas e negócios.

A grande virada está na democratização da tecnologia. Pequenos comércios, salões de beleza, lojas de roupas, oficinas mecânicas e prestadores de serviços já conseguem utilizar soluções de IA. A pergunta deixou de ser se a IA fará parte dos negócios. Ela já faz. A questão agora é quem está aprendendo a utilizá-la de forma estratégica.

Essa mudança redefine a própria ideia de vantagem competitiva. Durante muito tempo, acreditou-se que vencer no mercado dependia apenas de capital, estrutura ou tamanho da equipe. Hoje, criatividade, dados e tecnologia permitem que empresas menores disputem espaço com organizações maiores. A IA ajuda a produzir conteúdo, criar campanhas, responder clientes 24h por dia, analisar indicadores, prever demandas e automatizar tarefas. Com isso, o empreendedor ganha tempo para pensar no crescimento e fortalecer o relacionamento com clientes.

Mas é importante lembrar: a IA não substitui o empreendedor. Ela amplia sua capacidade. A tecnologia oferece possibilidades, mas a estratégia, a ética, a sensibilidade e a criatividade continuam sendo humanas. Quem decide o rumo do negócio ainda é a pessoa. Por isso, utilizar IA não significa abrir mão do pensamento crítico, mas potencializá-lo com ferramentas que aceleram processos e ampliam resultados.

Ao mesmo tempo, o consumidor mudou. Ele está mais conectado, informado e exigente. Antes de comprar, pesquisa, compara, lê avaliações, assiste vídeos e busca recomendações. Espera rapidez, personalização e experiências positivas. Empresas que continuam atendendo como faziam há dez anos perdem espaço para aquelas que entenderam que vender não é apenas oferecer um produto, mas entregar conveniência, confiança e valor.

É justamente aí que a IA se torna uma aliada. Ela permite identificar padrões de comportamento, compreender preferências, personalizar ofertas e melhorar a experiência do cliente. E isso não exige, necessariamente, grandes investimentos. Hoje existem ferramentas gratuitas ou de baixo custo capazes de aumentar a produtividade de pequenos negócios.

Nesse contexto, o conhecimento se torna o maior investimento. Toda grande transformação da história exigiu aprendizado, e com a IA não é diferente. Instituições como o Sebrae cumprem um papel essencial ao aproximar inovação e realidade empresarial, oferecendo capacitações, consultorias e programas para micro e pequenas empresas. Da mesma forma, o Fórum E-Commerce Brasil 2026 se consolida como um espaço onde tendências em IA, marketing digital, logística, dados e experiência do cliente ganham forma e apontam caminhos para o futuro.

Quando o conhecimento do mercado local se une à tecnologia e à gestão, surgem negócios mais fortes, produtivos e preparados. O futuro pertence a quem aprende continuamente, adapta-se com rapidez e transforma inovação em resultado. A tecnologia, sozinha, não garante sucesso. Mas, nas mãos de quem sabe utilizá-la, ela pode mudar tudo.

Camila Iesi Sobreiro

Analista de negócios do Sebrae-SP